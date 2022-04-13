تكنولوجيا وعلوم

بسبب عبارة "القتلى الروس".. أزمة بين روسيا وغوغل

Lebanon 24
13-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-941767-637854379099813144.jpg
Doc-P-941767-637854379099813144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دخلت شركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تحاول وقف الحرب ببعض الإجراءات وفرض العقوبات. وفقًا لما نشره موقع العربية، طالبت روسيا من شركة غوغل اتخاذ خطوات فورية؛ لإزالة التهديدات ضد الروس.

طلب اتخاذ إجراءات نحو التهديدات
جاء طلب روسيا من غوغل بعد أن أوضحت العاصمة موسكو أن خدمة «Google Translate» عرضت على بعض المستخدمين خيار ترجمة عبارة «القتلى الروس» بدلاً من «أعزائي الروس». أشارت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، روسكومنادزور، إلى أنها طلبت من Google اتخاذ إجراءات فورية لاستبعاد تصريحات التهديدات ضد المستخدمين الروس.
أوضحت الهيئة التنظيمية إنه عندما كتبت عبارة «أعزائي الروس» في مترجم Google، فقد عرضت البديل «الروس الميتون» ضمن قسم هل تقصد.
على الجانب الآخر، لم ترد غوغل على طلب للتعليق، وطالبت روسيا الشركة الأميركية باتخاذ إجراءات شاملة لمنع مثل هذه المواقف ضد المستخدمين الروس، وكذلك توضيح أسباب ظهور مثل هذه الرسائل.

حجب أخبار غوغل
كانت موسكو قد طالبت غوغل في آذار الماضي بوقف نشر ما وصفته بأنه تهديدات للمواطنين الروس على منصة يوتيوب التابعة لها. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات «تصرفات إدارة يوتيوب ذات طابع إرهابي، وتهدد حياة المواطنين الروس وصحتهم». خلال الشهر ذاته، حجبت هيئة روسكومنادزور الخدمة الإخبارية التي يقدمها غوغل؛ لأنه سمح بالاطلاع على مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: المصري اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-04-13
04:40 | 2022-04-13
02:00 | 2022-04-13
23:13 | 2022-04-12
23:00 | 2022-04-12
16:15 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website