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تكنولوجيا وعلوم
بسبب عبارة "القتلى الروس".. أزمة بين روسيا وغوغل
Lebanon 24
13-04-2022
|
05:00
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منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دخلت شركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تحاول وقف الحرب ببعض الإجراءات وفرض العقوبات. وفقًا لما نشره موقع العربية، طالبت روسيا من شركة
غوغل
اتخاذ خطوات فورية؛ لإزالة التهديدات ضد الروس.
طلب اتخاذ إجراءات نحو التهديدات
جاء طلب روسيا من
غوغل
بعد أن أوضحت العاصمة موسكو أن خدمة «Google Translate» عرضت على بعض المستخدمين خيار ترجمة عبارة «القتلى الروس» بدلاً من «أعزائي الروس». أشارت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية، روسكومنادزور، إلى أنها طلبت من Google اتخاذ إجراءات فورية لاستبعاد تصريحات التهديدات ضد المستخدمين الروس.
أوضحت الهيئة التنظيمية إنه عندما كتبت عبارة «أعزائي الروس» في مترجم Google، فقد عرضت البديل «الروس الميتون» ضمن قسم هل تقصد.
على الجانب الآخر، لم ترد
غوغل
على طلب للتعليق، وطالبت روسيا الشركة الأميركية باتخاذ إجراءات شاملة لمنع مثل هذه المواقف ضد المستخدمين الروس، وكذلك توضيح أسباب ظهور مثل هذه الرسائل.
حجب أخبار غوغل
كانت موسكو قد طالبت
غوغل
في آذار الماضي بوقف نشر ما وصفته بأنه تهديدات للمواطنين الروس على منصة يوتيوب التابعة لها. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات «تصرفات إدارة يوتيوب ذات طابع إرهابي، وتهدد حياة المواطنين الروس وصحتهم». خلال الشهر ذاته، حجبت هيئة روسكومنادزور الخدمة الإخبارية التي يقدمها
غوغل
؛ لأنه سمح بالاطلاع على مادة مزيفة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: المصري اليوم
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