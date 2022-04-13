أحد أفضل أجهزة "أندرويد" لهذا العام... تعرفوا إلى مواصفات هاتف "Oppo" الجديد!

كشفت Oppo عن تصميم ومواصفات هاتفها الجديد Find X5 الذي صمم ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد التي تطلق هذا العام.ويأتي الهاتف بهيكل بأبعاد (160.3/72.6/8.7) ملم، وزنه 196 غ، ومقاوم للرطوبة والغبار.أما الشاشة فيه فإتت من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10+ لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus مقاومة للصدمات والخدوش.ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.وجاءت الكاميرا الأساسية فيه ثلاثية العدسة بدقة (50+5+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.