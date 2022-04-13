تكنولوجيا وعلوم

أحد أفضل أجهزة "أندرويد" لهذا العام... تعرفوا إلى مواصفات هاتف "Oppo" الجديد!

Lebanon 24
13-04-2022 | 08:00
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كشفت Oppo عن تصميم ومواصفات هاتفها الجديد Find X5 الذي صمم ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد التي تطلق هذا العام.

ويأتي الهاتف بهيكل بأبعاد (160.3/72.6/8.7) ملم، وزنه 196 غ، ومقاوم للرطوبة والغبار.

أما الشاشة فيه فإتت من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10+ لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Victus مقاومة للصدمات والخدوش.

ويضمن الأداء الممتاز للهاتف معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وجاءت الكاميرا الأساسية فيه ثلاثية العدسة بدقة (50+5+13) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
المصدر: روسيا اليوم
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