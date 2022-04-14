تكنولوجيا وعلوم

إليكم موعد أول كسوف شمسي لعام 2022

Lebanon 24
14-04-2022 | 02:00
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من المنتظر أن يشهد عشاق الفلك أول كسوف للشمس في عام 2022 بعد بضعة أسابيع، في 30 نيسان الجاري، وفقا لتقرير RT.

وسيحدث الكسوف عبر أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي لأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي. وفي نهاية شهر نيسان.

وسيبدأ كسوف الشمس في الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش)، حيث سيكون مرئيا لأول مرة لمراقبي السماء في منطقة الرؤية.

وسيكون وقت الكسوف الأقصى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش)، مع انتهاء الكسوف في الساعة 6:37 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش)، وفقا لموقع TimeandDate.com.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، وفي هذه الحالة، يحجب جزئيا الشمس عن المشاهدين على الأرض، وخلال الكسوف الجزئى للشمس لهذا الشهر، سيحجب القمر 54% من الشمس كحد أقصى.

ويسمى هذا الكسوف الشمسي الجزئي، ويحدث عندما يمر القمر أمام جزء من الشمس بدلا من تغطيتها كليا، ولذلك، يظل جزء من الشمس دائما مرئيا أثناء الكسوف ويصل الكسوف إلى مرحلته القصوى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت جرينتش)، عندما يمر محور مخروط ظل القمر بالقرب من مركز الأرض، وفقا لموقع EarthSky.org .

ويحدث خسوف 30 نيسان قبل أربعة أيام فقط من وصول القمر إلى أوجه، وهي أبعد نقطة له عن الأرض.

وسيكون هذا الحدث الأول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث الثاني في 25 تشرين الاول، ثم لن نشهد كسوفا كليا آخر للشمس حتى عام 2023. 

وللتذكير، يجب على الأشخاص دائما استخدام نظارات واقية من كسوف الشمس عند مشاهدة الكسوف، لتجنب حرق شبكية العين، ما يتسبب في تلف العينين بشكل لا يمكن إصلاحه.
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