تكنولوجيا وعلوم

إختبار جديد من "ميتا"... هذه هي تفاصيله

Lebanon 24
14-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-942056-637855148425655772.jpg
Doc-P-942056-637855148425655772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ستتيح مجموعة "ميتا" لمنشئي المحتوى الفرصة لبيع عناصر افتراضية لمستخدمي "هورايزون وورلدس"، منصتها الرئيسية في عالم "ميتافيرس".

وأوضحت المجموعة التي يقع مقرها في كاليفورنيا أن "في إمكان شخص ما، على سبيل المثال، صنع وبيع إكسسوارات لـ"عالم" يتعلق بالموضة أو توفير ولوج مدفوع إلى جزء آخر من "عالم" ما".

ويتكون عالم "ميتافيرس" الذي تصفه "ميتا" وشركات أخرى بأنه مستقبل الإنترنت، من مجموعة من الأكوان المتوازية، يتم الوصول إليها بشكل أساسي من خلال منصات الواقع المعزز والافتراضية.

وهو موجود حاليًا بطريقة مبسطة على شكل ألعاب فيديو (من مثل "روبلوكس" و"فورتنايت" و"ماينكرافت") ومنصات اجتماعية ("هورايزون وورلدس" و"في آر تشات")، حيث يجتمع الناس ليس فقط للعب، ولكن أيضًا للتفاعل والمشاركة في أنشطة.

وتركّز "ميتا" جهودها على المساهمة في تعزيز عالم "ميتافيرس"، وبذلك تسعى الشركة التي يعتمد دخلها بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة الواسعة النطاق، إلى احتلال موقع بارز في المعركة المقبلة لاستقطاب المستخدمين.

وبالتالي تعمل المجموعة العملاقة في مجال الشبكات الاجتماعية إلى جذب منشئي المحتوى القادرين بدورهم على جذب مستخدمين جدد.

وسبق أن أطلقت "ميتا" في تشرين الأول صندوقًا بقيمة عشرة ملايين دولار لمنشئي المحتوى على "هورايزون" حيث بات يوجد أكثر من عشرة آلاف "عالم" مختلف، وفقًا للشركة.

وأضاف بيان المجموعة "نطلق اليوم اختبارًا مع حفنة من منشئي المحتوى لمعرفة آرائهم في التجربة، لكنّ هذه الأدوات تمثل خطوات نحو رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس، حيث يمكن لمنشئي المحتوى كسب لقمة العيش ويمكن للأشخاص شراء السلع والخدمات والتجارب الرقمية".

وتعتزم الشركة أيضًا اختبار مكافآت لمنشئي المحتوى الذين يتوصلون إلى تحقيق أهداف معينة - مثل "بناء عوالم يقضي فيها المستخدمون معظم الوقت".

وأوضحت "ميتا" أن هذه المكافآت "ستكون معفاة من الرسوم وسيتم دفعها بالكامل" لمنشئي المحتوى، على عكس الإيرادات من العناصر الافتراضية، التي تتقاضى الشركة عمولة منها.

ويبلغ عدد مستخدمي "هورايزون وورلدس" أكثر من 300 ألف في الولايات المتحدة وكندا، وفقًا لمقال نشره الموقع المتخصص "ذي فيرج" في شباط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:00 | 2022-04-14
08:02 | 2022-04-14
08:00 | 2022-04-14
06:54 | 2022-04-14
04:10 | 2022-04-14
02:00 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website