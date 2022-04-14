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تكنولوجيا وعلوم
هل يشتري إيلون ماسك شركة "Twitter"
Lebanon 24
14-04-2022
|
06:54
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عرض إيلون ماسك شراء شركة Twitter مقابل 54.20 دولارًا للسهم، قائلاً إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى التحول لشركة خاصة.
وكتب ماسك في رسالة أرسلها إلى رئيس مجلس إدارة Twitter بريت تايلور وكشف عنها في إفصاح.
هذا وقفزت أسهم الشركة بنسبة 12% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أغلقت عند 45.85 دولاراً للسهم يوم الأربعاء.
وينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38% فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل نيسان، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لـTesla في أكثر من 9% من الشركة.
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