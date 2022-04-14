"ميزات مهمة" منتظرة في ساعة أبل الجديدة.. ما هي؟

إذا سارت الأمور كما ينبغي، ينتظر أن تطرح شركة "أبل" الأميركية ساعتها الجديدة "أبل واتش 8"، خلال مؤتمرها السنوي في سبتمبر المقبل.وقال موقع "تي 3"، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن الساعات الذكية الأخرى تفوقت على أبل في مجموعة من الخاصيات، الأمر الذي سيجعل الشركة الأميركية العملاقة تسعى جاهدة للحاق بالركب ولما لا التفوق على منافسيها، مثل "سامسونغ".وتوقع المصدر أن تأتي "Apple Watch Series 8" بمستشعر جديد واحد على الأقل ومجموعة كاملة من الميزات الصحية، أهمها خاصية قياس درجة حرارة الجسم.وأضاف: "خاصية قياس درجة حرارة الجسم يمكن أن تساعد تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بك ويمكن أن تتتبع الدورة الشهرية للنساء".