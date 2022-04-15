تكنولوجيا وعلوم

تستهدف المدارس وأماكن العمل.. واتساب تختبر خاصية جديدة

Lebanon 24
15-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-942401-637856018572832612.jpg
Doc-P-942401-637856018572832612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بين الفينة والأخرى تطرح خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز ميزات جديدة.

فقد أعلنت الخميس أنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف "مجتمعات" تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.

وقال رئيس واتساب، ويل كاثكارت، إن الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدماً، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.
رسوم؟
كما أضاف في مقابلة مع رويترز: "إنها مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص"، مشيراً إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك أو ميكروسوفت تيمز.

كذلك لفت إلى أنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، لكنه لم يستبعد توفير "ميزات خاصة للمؤسسات" في المستقبل.

مشفرة
وقالت خدمة التراسل، المشفرة بين المرسل والمستقبل ولديها نحو ملياري مستخدم، إن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضاً من الطرفين.

كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في تدوينة الخميس، أن "مجتمعات" ستعمل خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أن ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستغرام.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-04-15
02:00 | 2022-04-15
23:00 | 2022-04-14
16:00 | 2022-04-14
14:00 | 2022-04-14
12:00 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website