21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تستهدف المدارس وأماكن العمل.. واتساب تختبر خاصية جديدة
Lebanon 24
15-04-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بين الفينة والأخرى تطرح خدمة التراسل الفوري واتساب المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز ميزات جديدة.
فقد أعلنت الخميس أنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف "مجتمعات" تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.
وقال رئيس واتساب، ويل كاثكارت، إن الخاصية ستجمع المجموعات، التي تضم بحد أقصى 256 مستخدماً، تحت مظلات أكبر حيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.
رسوم؟
كما أضاف في مقابلة مع رويترز: "إنها مخصصة للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك وتقوم باتصال خاص"، مشيراً إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك أو ميكروسوفت تيمز.
كذلك لفت إلى أنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، لكنه لم يستبعد توفير "ميزات خاصة للمؤسسات" في المستقبل.
مشفرة
وقالت خدمة التراسل، المشفرة بين المرسل والمستقبل ولديها نحو ملياري مستخدم، إن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضاً من الطرفين.
كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، في تدوينة الخميس، أن "مجتمعات" ستعمل خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أن ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستغرام.
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ النبطية.. التوتر كبير!
03:01 | 2022-04-15
15/04/2022 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
Lebanon 24
فضيحة تطالُ مرشحاً في بيروت.. "السّم" يدخل المنازل باسمه!
01:30 | 2022-04-15
15/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تظهر بفستان غريب.. وإحدى المتابعات تعلّق: "ارحمي حالك" (صور)
02:19 | 2022-04-15
15/04/2022 02:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
Lebanon 24
تصغره بـ53 عاماً... تعرفوا إلى حبيبة آل باتشينو الشابة الخليجية! (صورة)
11:00 | 2022-04-14
14/04/2022 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
Lebanon 24
تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!
01:45 | 2022-04-15
15/04/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2022-04-15
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
02:00 | 2022-04-15
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
23:00 | 2022-04-14
غبار من سطح القمر يباع في مبلغ 500 ألف دولار!
16:00 | 2022-04-14
"ميزات مهمة" منتظرة في ساعة أبل الجديدة.. ما هي؟
14:00 | 2022-04-14
منتجات التنظيف المنزلية يمكن أن تعطل "SARS-CoV-2"... اليكم التفاصيل
12:00 | 2022-04-14
تطبيقات الكترونية تساعدك على توفير المال... تعرف عليها
فيديو
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
سيُشكل منافسة قوية.. موتورولا تكشف عن أحدث هواتفها (فيديو)
08:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته
02:00 | 2022-04-15
15/04/2022 17:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 17:53:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact