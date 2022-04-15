"ميتا" تسعى لطرح سوار ذكي.. هذه ميزاته

تسخر شركة التكنولوجيا العملاقة "ميتا" جهودها لتطوير سوار ذكي يستخدم الإشارات العصبية المارة في ذراع المستخدم، ويحولها إلى أوامر رقمية ترسلها إلى نظارات الواقع المعزز وتبدأ في تنفيذها، بحسب موقع "ذا فيرج".

وأوضح الموقع أن فرق البحث تعمل على آلية التفاعل بين المستخدم وما يراه من عناصر افتراضية، يمكن استخدام الإشارات العصبية المارة في أعصاب ذراع المستخدم، ويحولها إلى أوامر رقمية تدركها النظارة وتبدأ في تنفيذها، وتلك التقنية تعرف باسم Electromyography أو EMG.

وفي آذار 2021، كشفت "ميتا" النماذج الأولية لسوارها الذكي، والذي تستهدف من خلاله أن تقدم للعالم الفأرة ولوحة المفاتيح الجديدة المناسبة لعالم "ميتافيرس"، بحيث تعتمد فقط على ارتداء المستخدم لسوارها، ومن ثم يبدأ في مجرد التفكير في ما يرغب تنفيذه على جهازه وكذلك ما يريد كتابته.

واعتمدت "ميتا" في تطويرها للسوار الجديد على شركة "CTRL-Lab" والتي استحوذت عليها في 2019.

ومن المتوقع إطلاق "ميتا" لساعات ذكية خلال العام الحالي، إلا أن التقرير يؤكد أن تقنية الكتابة بمجرد التفكير لن تصل إلا بحلول الجيل الثالث لساعات أو أساور الشركة الذكية، بالتزامن مع وصول الجيل الأول من نظارات "مشروع نازاري" بحلول 2024، وفقا لما نشره الموقع.

منتجات مستقبلية

وتستهدف "ميتا" العام الحالي، طرح الجيل الثاني من نظارتها الذكية "RayBan Stories"، والتي أطلقت جيلها الأول العام الماضي شركة النظارات "راي بان".

وتمكن الجيل الأول من نظارة "راي بان ستوريز" من حصد مبيعات حجمها 120 ألف نظارة، وذلك أقل من نصف حجم المبيعات المستهدف والذي كان يقدر بـ 300 ألف نظارة.

وكان مارك زوكربرج، مؤسس ميتا ومديرها التنفيذي، وعد بأن الشركة ستكشف عن نظارتها الثورية، ذات الاسم الكودي Project Cambria، والتي من المتوقع أن تقدم تجربة خليطة من الواقعين المعزز والافتراضي، بحيث تكون جاهزة بنهاية العام الجاري.