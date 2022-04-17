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تكنولوجيا وعلوم
"الجرم الأحمر الوحش"... اكتشاف ثقب أسود نادر جدا يعود إلى "فجر الكون"
Lebanon 24
17-04-2022
|
02:00
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اكتشف علماء الفلك جرما أحمرا غباريا على بعد 13 مليار سنة ضوئية من الأرض، والذي قد يكون أقدم سلف معروف لثقب أسود فائق الكتلة والذي يصفه العلماء بـ"الوحش" لأنه قادر على ابتلاع كل شيء بسرعة مذهلة.
وأشارت المصادر العالمية إلى أن الجسم القديم المكتشف يظهر خصائص تقع في توصيفها العلمي بين المجرات المتربة المكونة للنجوم والثقوب السوداء المتوهجة المعروفة باسم الكوازارات.
وفقًا لمؤلفي دراسة جديدة المنشورة في مجلة "Nature"، فقد وُلد الكائن بعد 750 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، خلال حقبة تسمى "الفجر الكوني".
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، يبدو أن هذا الجسم هو أول دليل مباشر على قيام مجرة مبكرة بحياكة غبار النجوم على أساسات ثقب أسود هائل.
وتعرف هذه الكائنات القديمة جدا باسم "الكوازارات الحمراء الانتقالية"، ويفترض العلماء أنها ظهرت في الكون المبكر لكن لم يتم رصدها حتى اليوم.
المصدر:
سبوتنيك
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