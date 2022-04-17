تكنولوجيا وعلوم

"مايكروسوفت" قد تطرح إعلانات داخل ألعاب "إكس بوكس" المجانية

Lebanon 24
17-04-2022 | 08:00
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كشفت تقارير أن شركة "مايكروسوفت" الأميركية عن تطوير برنامج لمساعدة المسوقين على وضع ‏الإعلانات في ألعاب "إكس بوكس" المجانية.‏
وستتيح "مايكروسوفت" للشركات الشراء من مخزون إعلاني لتأمين مساحة على اللوحات الإعلانية الافتراضية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيمتد إلى أشكال الشخصيات أو قوائم الفيديو، وفقا موقع "إنسايدر" الأميركي.
ومن المرجح أن تطلق "مايكروسوفت" برنامج الإعلانات على الألعاب المجانية مع حلول الربع الثالث من العام الحالي، أي في موسم الصيف.

من ناحيتها، امتنعت "مايكروسوفت" عن تأكيد أو نفي خططها بشأن إضافة إعلانات إلى ألعابها المجانية، واكتفى متحدث باسمها بالتصريح أنها تسعى "لتحسين التجربة" للمطورين واللاعبين ولكن ليس لديها "أي شيء آخر لمشاركته مع الصحافة".
ويمكن أن يثير البرنامج قلق اللاعبين القلقين بشأن إعلانات منتجات العالم الحقيقي التي تجد طريقها إلى عالم ألعاب الفيديو، لكنه قد يساعد المطورين في نفس الوقت على جني الأموال من الألعاب المجانية، دون أن يعتمدوا بشدة على المحتوى المدفوع.
المصدر: سبوتنيك
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