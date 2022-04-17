تكنولوجيا وعلوم

تبعد 30 مليون سنة عن الأرض.. "ناسا" تنشر صورة مجرة "حلزونية"

Lebanon 24
17-04-2022 | 05:34
A-
A+
Doc-P-943101-637857927789920441.jpg
Doc-P-943101-637857927789920441.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورة قالت إنها لمجرة حلزونية الشكل، تقع على بعد 30 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

وتقع مجرة "ميسييه 96" ضمن كوكبة الأسد، ويكون فصل الربيع الوقت الأمثل مشاهدتها.

وتعد "ميسييه 96" جزء من مجموعة مجرات تعرف باسم مجموعة "إم 96"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووفق الصحيفة الأميركية فإن "ميسييه 96" تتأثر بقوة الجاذبية الناجمة عن المجرات القريبة منها، الأمر الذي قد يكون تسبب بشكلها الحالي.

جدير بالذكر أن حجم "ميسييه 96" يتطابق مع مجرة درب التبانة، كما أنها تتمتع بكميات هائلة من رواسب الغبار.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-04-17
08:00 | 2022-04-17
08:00 | 2022-04-17
05:00 | 2022-04-17
02:00 | 2022-04-17
23:00 | 2022-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website