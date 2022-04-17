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تكنولوجيا وعلوم
تحذير أمني لمستخدمي أندرويد: فيروس يستهدف حساباتكم المصرفية
Lebanon 24
17-04-2022
|
14:00
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حذر متخصصون في أمن المعلومات مستخدمي الهواتف العاملة بنظام التشغيل "أندرويد" من فيروس جديد، يمكنه إعادة توجيه المكالمات الهاتفية إلى المحتالين المتعطشين للمال.
وأطلق على الفيروس اسم "فيك كولز" Fakecalls، حيث يقوم باعتراض الخط عند اتصال المستخدمين بهيئات مالية كالبنوك مثلا.
ويحاكي الفيروس التطبيقات الرسمية للعديد من مزودي الخدمات المصرفية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وبمجرد التثبيت عن طريق الخطأ، يتم خداع المستخدم لاستعمال التطبيق للقيام بأشياء مثل التحقق من الأرصدة، وإجراء المدفوعات المصرفية.
وإلى جانب ذلك، يستطيع الفيروس السيطرة على المكالمات الهاتفية لمقدمي الخدمات المصرفية عن طريق كسر الخط بشكل سري، والاتصال بالمحتال الذي ينتظر على الطرف الآخر.
ويمكّن الفيروس المحتالين من الحصول على معلومات شخصية مثل أرقام الحسابات وكلمات المرور، وبالتالي سرقة الأموال من الحساب المصرفي، وفقما ذكر موقع "كاسبرسكي ديلي".
وعندما يريد مجرمو الإنترنت الاتصال بالضحية، سيعرض الفيروس شاشته الخاصة لإظهار رقم هاتف خدمة دعم البنك، بدلا من الرقم الذي يتصل به بالفعل.
كذلك يمكن لهذا الفيروس أيضا حظر المكالمات الحقيقية من البنك، والتي قد تحاول تحذير الضحية مما يقع له من احتيال.
وبفضل الأذونات التي يطلبها التطبيق عند التثبيت، فيمكنه أيضا تتبع موقع الجهاز وتسجيل الصوت ونسخ قائمة جهات الاتصال أو الملفات من الهاتف إلى الخادم الخاص بالمحتالين، والوصول إلى سجل المكالمات والرسائل النصية.
وأوصت شركة "كاسبرسكي" الأمنية المستخدمين بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والتحقق من الأذونات التي تطلبها البرامج عند التنزيل.
المصدر:
سكاي نيوز
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