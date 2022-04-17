في حزيران المقبل...الصين ترسل طاقما جديدا إلى محطتها الفضائية

عتزم الصين إرسال 3 رواد فضاء آخرين إلى أحدث محطة فضاء لها في حزيران المقبل، بعد عودة الطاقم الأخير مطلع الأسبوع عقب 6 أشهر من البقاء في المدار، حسبما قال مسؤول الأحد.





فقد أعلن مدير مكتب هندسة الفضاء الصيني المؤهول هاو تشون، في مؤتمر صحفي، إن طاقم رحلة الفضاء "شنتشو 14" من المقرر أن يقضي 6 أشهر في محطة "تيانغونغ" لإضافة وحدتين إلى المحطة الفضائية الصينية.





تم إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ أو "القصر السماوي" في نيسان 2021. وتدعو الخطط إلى استكمال البناء هذا العام.



وفي السياق، قال هاو إن الوحدة "وينتيان" من المقرر أن تطلق في تموز وتطلق الوحدة "منغتيان" في تشرين، وفقا للأسوشيتد برس.



في وقت سابق السبت، هبط طاقم الرحلة الفضائية "شنتشو 13" في صحراء جوبي بالمنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية. وأطلق برنامج الفضاء الصيني الطموح أول رائد فضاء له إلى المدار عام 2003، وهبطت مركبات روبوتية على سطح القمر عام 2013، وعلى سطح المريخ العام الماضي، فيما ناقش المسؤولون مهمة مأهولة محتملة إلى القمر.تم إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ أو "القصر السماوي" في نيسان 2021. وتدعو الخطط إلى استكمال البناء هذا العام.وفي السياق، قال هاو إن الوحدة "وينتيان" من المقرر أن تطلق في تموز وتطلق الوحدة "منغتيان" في تشرين، وفقا للأسوشيتد برس.في وقت سابق السبت، هبط طاقم الرحلة الفضائية "شنتشو 13" في صحراء جوبي بالمنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية.