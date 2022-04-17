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تكنولوجيا وعلوم
أبل تخطط لاستخدام عدسات بيرسكوب في هواتفها في 2023
Lebanon 24
17-04-2022
|
16:00
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قد تحتوي أجهزة آي فون في المستقبل على نظام عدسة بيريسكوب، وفق تقرير موقع "ذي إلك"، نقلاً عن شركة جاهوا إليكترونيكس الكورية الجنوبية التي أعلنت التخطيط لإنفاق 155 مليون دولار في بناء مصانع إنتاج مشغلات تثبيت الصورة البصرية OIS الجديدة.
ويشير التقرير إلى أن حجم الاستثمار يوحي بأن الشركة ضمنت عميلًا جديداً ربما يكون أبل.
توفر شركة جاهوا إليكترونيكس حالياً مشغلات تثبيت الصورة البصرية OIS لهواتف غالاكسي S22 الذكية أيضا، وكشفت تقارير سابقة أن أبل زارت منشآت جديدة للشركة الكورية الجنوبية في النصف الأول من 2021.
ويشير التقرير إلى أن المرافق الجديدة التي ستبنى في منطقة غومي ستتطلب موافقة أبل بمجرد الانتهاء منها، ومن المتوق حسب التقرير أن تزود طرازات آي فون بهذه التقنية في 2023.
وحسب التقرير تعمل أبل أيضا على تقنية كاميرا مطوية جديدة تتيح تحسين إمكانات التكبير والتصغير في الهواتف، وفق موقع "غادجيتس ناو".
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