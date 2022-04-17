تكنولوجيا وعلوم

كيف تحمي هاتفك الذكي من السخونة الزائدة

Lebanon 24
17-04-2022 | 23:00
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يمكن أن يكون لارتفاع درجة الحرارة تأثير سلبي كبير على المكونات الداخلية لهاتفك، إذ يمكن أن يسبب العديد من المشاكل على المدى الطويل، مثل ضعف الأداء أو فقدان البيانات أو تلفها وتسرب البطارية.
إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على حماية جهازك من السخونة، بحسب ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس:
لا تترك هاتفك في السيارة دون رقابة
خلال فصل الصيف، يمكن أن تكون السيارة بمثابة مدفئة تتدفق إليها الحرارة عبر النوافذ بسبب ضوء الشمس، مما يرفع درجة الحرارة بالداخل إلى مستوى أعلى بكثير من الخارج.
وفقًا لورقة نُشرت في مجلة “تيمبريتشر”، فإن توقف السيارة في الظل في الصيف، يمكن أن يرفع درجة حرارتها من الداخل إلى مستويات خطرة في غضون ساعتين فقط، لذا تجنب ترك هاتفك في السيارة أثناء توقفها.
تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس لفترات طويلة
تمامًا كما هو الحال مع البشر، يمكن أن يكون هاتفك أيضًا عرضة للسخونة الزائدة إذا تُرك في ضوء الشمس المباشر لفترات طويلة من الوقت. قد يتفاقم هذا الأمر إذا تُرك هاتفك ليتم شحنه في مكان يوجد به ضوء الشمس المباشر. يمكن أن تتسبب الحرارة المشتركة الناتجة عن الشحن وضوء الشمس في حدوث أضرار جسيمة طويلة المدى للأجزاء الداخلية للهاتف.
أغلق التطبيقات كثيفة الطاقة عند عدم الحاجة إليها
قد تكون بعض التطبيقات التي تعمل في نفس الوقت في خلفية هاتفك الذكي كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما يؤدي إلى استنزاف بطارية هاتفك وتسخينه في نفس الوقت. انتقل إلى أداة استخدام البطارية على هاتفك لمعرفة التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من البطارية. بمجرد تحديد هذه التطبيقات، قم بإغلاقها ومنعها من العمل في الخلفية. سيؤدي ذلك إلى تقليل عبء العمل على هاتفك بشكل كبير وبالتالي منع ارتفاع درجة الحرارة.
في حالة ارتفاع درجة حرارة الهاتف، أخرجه من غلافه الواقي
تأتي حقائب الهاتف في تصميمات مختلفة من جهات تصنيع مختلفة. هذا يعني أنه لم يتم تصميمها جميعًا بطريقة تتوافق مع الهندسة الحرارية للهاتف الذكي. حتى لو كانت كذلك، فإنها تعمل كطبقة من العزل الحراري تمنع الحرارة من التبدد. إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة هاتفك، فحاول إخراجه من الجراب الواقي لمنحه مساحة صغيرة للتنفس. قد يساعد ذلك في تبديد الحرارة بشكل أسرع.
ضع في اعتبارك شراء مروحة تبريد لهاتفك
إذا كنت تمارس الألعاب بشكل روتيني على هاتفك، أو تستخدمه في مهام تتطلب أداءً عاليًا، فمن الأفضل أن تشتري مروحة تبريد لهاتفك. تأتي مراوح التبريد للهواتف بتصميمات مختلفة متعددة تستهدف حالات الاستخدام المختلفة.
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