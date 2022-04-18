تكنولوجيا وعلوم

خدعة لمشاهدة يوتيوب على آي فون أثناء استخدام تطبيقات أخرى

Lebanon 24
18-04-2022 | 02:00
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كشف أحد مستخدمي تيك توك عن حيلة ذكية يمكنك من خلالها مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب في نفس الوقت الذي تستخدم فيه التطبيقات الأخرى.
وتعد القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو على هاتفك في نافذة عائمة أثناء استخدام تطبيقات أخرى واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لموقع يوتيوب، و يُعرف بشكل أكثر شيوعًا بوضع الصورة داخل الصورة.
و قامت الشركة المملوكة لشركة غوغل باختبار هذه الميزة على آي فون لفترة من الوقت، ولكن لا يبدو أن الإصدار الكامل موجود حتى الآن، ولكن هناك طريقة للالتفاف حولها، وكل ما يتطلبه الأمر هو تطبيق مجاني خاص.
وأظهر حساب Tech Social 101 لمتابعيه على تيك توك كيفية القيام بذلك. أولاً، عليك الذهاب إلى متجر التطبيقات وتنزيل تطبيق X.app
و بمجرد تثبيته، انتقل إلى تطبيق يوتيوب و ابحث عن مقطع فيديو تريد مشاهدته واضغط على زر المشاركة الموجود أسفله، وسيتم فتح تطبيق
X.app.
من هنا، انقر فوق صورة داخل صورة في الجزء السفلي، وستنتقل بعيدًا، وسيطفو مقطع فيديو يوتيوب في الأعلى في نافذة خاصة به، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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