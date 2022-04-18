33
o
بيروت
35
o
طرابلس
35
o
صور
35
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
33
o
بعلبك
30
o
بشري
34
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
خدعة لمشاهدة يوتيوب على آي فون أثناء استخدام تطبيقات أخرى
Lebanon 24
18-04-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف أحد مستخدمي تيك توك عن حيلة ذكية يمكنك من خلالها مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب في نفس الوقت الذي تستخدم فيه التطبيقات الأخرى.
وتعد القدرة على مشاهدة مقاطع الفيديو على هاتفك في نافذة عائمة أثناء استخدام تطبيقات أخرى واحدة من أكثر الميزات المطلوبة لموقع يوتيوب، و يُعرف بشكل أكثر شيوعًا بوضع الصورة داخل الصورة.
و قامت الشركة المملوكة لشركة غوغل باختبار هذه الميزة على آي فون لفترة من الوقت، ولكن لا يبدو أن الإصدار الكامل موجود حتى الآن، ولكن هناك طريقة للالتفاف حولها، وكل ما يتطلبه الأمر هو تطبيق مجاني خاص.
وأظهر حساب Tech Social 101 لمتابعيه على تيك توك كيفية القيام بذلك. أولاً، عليك الذهاب إلى متجر التطبيقات وتنزيل تطبيق X.app
و بمجرد تثبيته، انتقل إلى تطبيق يوتيوب و ابحث عن مقطع فيديو تريد مشاهدته واضغط على زر المشاركة الموجود أسفله، وسيتم فتح تطبيق
X.app.
من هنا، انقر فوق صورة داخل صورة في الجزء السفلي، وستنتقل بعيدًا، وسيطفو مقطع فيديو يوتيوب في الأعلى في نافذة خاصة به، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
تابع
الأكثر قراءة
إطلالة غير موفقة لزينب ابنة هيفا وهبي على السحور.. ارتدت "الريش" والجمهور يعلّق: "رمضان ليس حفلة" (صور)
Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لزينب ابنة هيفا وهبي على السحور.. ارتدت "الريش" والجمهور يعلّق: "رمضان ليس حفلة" (صور)
08:42 | 2022-04-17
17/04/2022 08:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
Lebanon 24
أجهزة بعشرات آلاف الدولارات تظهر على طرقات لبنان.. ما هي؟
12:04 | 2022-04-17
17/04/2022 12:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يحتفل بأحد الشعانين.. ناتالي زوجته حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
هشام حداد يحتفل بأحد الشعانين.. ناتالي زوجته حديث الجمهور (صور)
10:15 | 2022-04-17
17/04/2022 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة ساخرة لـ"وهاب": يا عزيزي هذه أوهام!
Lebanon 24
تغريدة ساخرة لـ"وهاب": يا عزيزي هذه أوهام!
09:49 | 2022-04-17
17/04/2022 09:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
Lebanon 24
تحرّك أمني كبير لـ"مخابرات الجيش" في البقاع.. ما القصّة؟
13:50 | 2022-04-17
17/04/2022 01:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2022-04-18
واتس أب يضيف خاصية جديدة للمحادثات الجماعية
23:00 | 2022-04-17
كيف تحمي هاتفك الذكي من السخونة الزائدة
16:00 | 2022-04-17
أبل تخطط لاستخدام عدسات بيرسكوب في هواتفها في 2023
14:00 | 2022-04-17
تحذير أمني لمستخدمي أندرويد: فيروس يستهدف حساباتكم المصرفية
11:00 | 2022-04-17
في حزيران المقبل...الصين ترسل طاقما جديدا إلى محطتها الفضائية
08:00 | 2022-04-17
"مايكروسوفت" قد تطرح إعلانات داخل ألعاب "إكس بوكس" المجانية
فيديو
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
18/04/2022 13:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
18/04/2022 13:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
18/04/2022 13:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact