تكنولوجيا وعلوم

واتس أب يضيف خاصية جديدة للمحادثات الجماعية

Lebanon 24
18-04-2022 | 05:00
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أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب خاصية جديدة على غرار تلك الموجودة في تطبيق تليغرام المنافس بهدف تسهيل عمليات المحادثة الجماعية بين المستخدمين.
وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خاصية "كوميونتي" للمحادثة الجماعية تسمح بزيادة عدد المشاركين في المحادثة الصوتية إلى 32 مشاركاً، مع إضافة الرموز التعبيرية للتعليق على الرسائل المسموعة.
وتستهدف الخاصية الجديدة أفراد المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.
وبحسب مسؤول في شركة واتس أب، فإن خاصية "كوميونتي" هي الرد على المجموعات والقنوات الموجودة على تطبيق تليجرام. وفي حين لم يتضح حتى الآن العدد الأقصى الذي يمكن أن تضمه المجموعة الواحدة من كوميونتي، فإنه بالتأكيد لن يصل إلى "مئات الآلاف" الذين يمكنهم الاشتراك في مجموعة محادثة أو قناة واحدة على التطبيقات الأخرى.
 في الوقت نفسه فإن المحادثة الجماعية عبر خاصية كوميونتي ستتمتع بنفس الخصوصية والحماية التي يوفرها تطبيق واتسآب لمستخدميه.
وإلى جانب خاصية كوميونتي، أضاف تطبيق واتس أب مجموعة من الخصائص الجديدة الموجودة في التطبيقات المنافسة منذ وقت طويل، مثل الرموز التعبيرية وزيادة عدد المشاركين في المحادثة الصوتية إلى 32 شخصاً مقابل 8 أشخاص قبل ذلك. كما يمكن للمستخدمين تبادل ملفات ووسائط أكبر حجماً عبر التطبيق بما يصل إلى 2 جيغابايت للملف الواحد مقابل 100 ميغابايت حالياً.
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