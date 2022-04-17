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© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
أبل تختبر جيلاً جديداً من الرقائق
Lebanon 24
17-04-2022
|
08:00
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قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل تختبر الجيل الجديد من الرقائق الإلكترونية التي طورتها إم2 في مجموعة مختلفة من أجهزة الكمبيوتر ماك الجديدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تختبر 4 أنواع مختلفة من الرقائق إم 2 في تسعة طرز جديدة من أجهزة ماك. وفي حين لم تكشف الشركة تفاصيل الأجهزة التي ستستخدم الرقائق إم2 قالت المصادر إن الاختبارات تشمل أجهزة ماك بوك أير وماك ميني وماك بوك برو الجديد.
كما تختبر حزمة الرقائق المعروفة باسم إم 2 برو في عدة طرز أخرى ومنها ماك ميني وماك بوك برو بمقاسي 14 و16 بوصة. كما يجري اختبار حزمة الرقائق إم2 ماكس في فئتي الكمبيوتر ماك بوك برو وماك برو المكتبي الذي يستخدم حاليا الشريحة إم 1 ألترا.
وتختبر أبل أجهزتها مع مجموعات مختلفة من الرقائق الموجودة، مثل جهاز ماك ميني مع رقائق إم1 برو وجهاز ماك 1 ماكس، لكن لم يؤكد تقرير بلومبرغ ما إذا كان تداخل هذه الطرز مع الجهاز ماك ستديو يمكن أن يحول دون إنتاج هذه الأجهزة الجديدة على نطاق تجاري.
ورغم أنه قد لا تصل كل هذه الطرز إلى مرحلة الإنتاج التجاري، فإنه من الممكن طرح النماذج المخصصة للعرض على أرفف متاجر أبل خلال العام الحالي.
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