تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" التطبيق الأكثر تنزيلاً حول العالم

Lebanon 24
18-04-2022 | 11:00
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أصبح تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" الآن التطبيق الأكثر تنزيلاً في العالم، حيث تم تنزيله منذ بداية العام الحالي أكثر من 176 مليون مرة، ليصبح خامس تطبيق يتم تنزيله أكثر من 3.5 مليار مرة منذ إطلاقه.

وبحسب تقرير صادر عن شركة "سنسور تاور" المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، فإنه لم يتم تنزيل أي تطبيق 176 مليون مرة خلال الشهور الأولى من العام قبل "تيك توك" منذ بداية 2018.

وفي المركز الثاني، جاء تطبيق "إنستغرام" الذي تم تنزيله نحو 151 مليون مرة منذ بداية العام. وكان التطبيق في وقت سابق الأكثر تنزيلاً على مستوى العالم. وفي آسيا جاء تطبيق "إنستغرام" في المركز الأول كأكثر التطبيقات تنزيلاً.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن شركة "ميتا" التي تمتلك تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" تمتلك 3 من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلاً.
المصدر: العربية
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