هل عرض ماسك لشراء "تويتر" يثير مخاوف من تكرار "رقابة فيسبوك"؟

قال متخصصون بمواقع التواصل الاجتماعي، وخبراء أمضوا سنوات بمحاربة "العنف والاستبداد" في فيسبوك، إنهم "يشعرون بخوف من أن شركة كبرى ثانية (تويتر) قد تخضع لسيطرة شخص واحد فقط، خاصة الشخص الذي يشتكي من أن تويتر يفرض قيودا للنشر على الموقع".وفي 14 نيسان الحالي، عرض الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، شراء موقع تويتر مقابل حوالي 41 مليار دولار، بعد أيام فقط من رفضه مقعدا في مجلس إدارة شركة التواصل الاجتماعي.ويمثل عرض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، البالغ 54.20 دولار للسهم، زيادة بنسبة 38 في المئة فوق سعر الإغلاق للسهم في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل إعلان ماسك استحواذه على أكثر من 9% من أسهم الشركة، وقد شجب ماسك "قرارات حظر بعض المستخدمين"، ووصفها بأنها "رقابة".وتحدث متخصصون وخبراء لصحيفة "واشنطن بوست" عن آرائهم بشأن ملكية وسائل التواصل، وقالت شوشانا زوبوف، الأستاذة المتقاعدة في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، إن "وضع الكثير من القوة في يد شركة واحدة أمر سيء، ولكن وضعها في يد شخص واحد، كما هو الحال مع مارك زوكربيرغ في فيسبوك، أو احتمال ماسك في تويتر، فسيكون غير متوافق مع الديمقراطية".وأضافت زوبوف: "ببساطة لا توجد ضوابط وتوازنات من أي قوة داخلية أو خارجية، وسيترك ماسك، مثل زوكربيرغ، مع بيانات مجمعة حول الأشخاص والقدرة على استخدامها للتلاعب بهم"، مشيرة إلى "الفرق في النزاهة بين السلوك الفردي والسلوك الجماعي".وأوضحت: "يجلس زوكربيرغ أمام لوحة المفاتيح (كيبورد)، ويمكنه أن يتحكم يوما بيوم، وساعة بساعة، بما إذا كان الناس سيكونون أكثر غضبا أو أقل غضبا، وما إذا كانت المنشورات ستنتشر أم ستحظر".ولم يستجب فيسبوك لطلب التعليق من قبل الصحيفة، ولم يجب ماسك على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني. ولدى زوكربيرغ، على الأقل، مجلس إدارة ولجنة الأوراق المالية والبورصات لرعاية مصالح المساهمين. ولكن إذا تحول تويتر إلى شركة خاصة مملوكة من قبل ماسك، فلن يكون هناك شيء مشابه.وقال مسؤولون سابقون لصحيفة واشنطن بوست إنه "إذا سيطر ماسك على تويتر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على صناع السياسة الأميركيين لتنظيم شركات وسائل التواصل الاجتماعي".وقالت إيفا غالبيرين، مديرة الأمن السيبراني في مؤسسة "إلكترونيك فرونتيير" إنها "ستشعر بالقلق إزاء تأثير الملكية الفردية لتويتر على حقوق الإنسان والسلامة الشخصية".وأضافت: "إنني قلقة بشكل خاص بشأن تأثير الملكية الكاملة من قبل شخص أظهر مرارا وتكرارا أنه لا يعرف حقائق الإشراف على المحتوى على نطاق واسع".وتحدث خبراء آخرون عن ضرورة وجود نوع من "الاعتدال" في التحكم بمحتوى وسائل التواصل، بمعنى أنه يجب الحد، على سبيل المثال، من المنشورات الداعية للعنف والجرائم بمختلف أشكالها، عبر وجود قواعد تتحكم في المحتوى، وعندما تكون الملكية خاصة وفردية، يصعب حدوث ذلك.