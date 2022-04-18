تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب و"طمأنينة" المستخدمين!

Lebanon 24
18-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-943551-637859100664376409.png
Doc-P-943551-637859100664376409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعمل "واتس آب" على ميزة جديدة تتيح لك إخفاء مؤشر حالة مهم من جهات اتصال معينة.
ويحتوي "واتس آب" على عدد من ميزات الحالة التي تساعد جهات الاتصال الخاصة بك على تتبع عدد مرات استخدامك لتطبيق الدردشة ومدى نشاطك. ويعطي مؤشر حالة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى العلامات التي تظهر على الرسائل، إشارات لأصدقائك وعائلتك التي توضح عدد مرات استخدامك لتطبيق "واتس آب". ولأي سبب من الأسباب، قد ترغب في تقييد بعض هذه المعلومات - مع توفير "واتس آب" حتى الآن مستويات مختلفة من الخيارات حول مقدار المعلومات التي يمكنك مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك أم لا.
وحتى الآن، إذا كنت تريد تعديل من يرى معلومات Last Seen الخاصة بك، فيمكنك إما السماح للجميع برؤية ذلك، فقط جهات الاتصال الخاصة بك أو لا أحد.
ولكن، تبين الآن أن "واتس آب" يدعم هذه الميزة، ويسمح لمستخدميه بحظر جهات اتصال معينة من رؤية حالة Last Seen الخاصة بك.
ورصدت هذه الميزة الواردة من قبل المتسللين عبر الإنترنت في موقع WABeta Info، الذي يركز على "واتس آب".
وشوهدت الميزة القادمة في أحدث إصدار تجريبي من "واتس آب". وحتى الآن، الإعداد الجديد متاح فقط لمختبري "واتس آب" على iOS و"أندرويد".
ولكن إذا تم دفع الميزة إلى القناة الثابتة، فستتمكن من الوصول إليها من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات في تطبيق "واتس آب" ثم الانتقال إلى الحساب ثم الخصوصية.
وسيتعين عليك بعد ذلك النقر فوق آخر ظهور ثم اختيار جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، وتحديد جهات الاتصال التي تريد حظرها من رؤية هذه المعلومات.
ومن المتوقع أيضا أن يطرح "واتس آب" ميزة مماثلة لصور الملف الشخصي والتي ستتيح لك حظر جهات اتصال معينة من رؤية هذه الصورة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-04-19
16:00 | 2022-04-18
14:00 | 2022-04-18
13:00 | 2022-04-18
11:00 | 2022-04-18
08:00 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website