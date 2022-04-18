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تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من "واتس آب" ستثير إعجاب و"طمأنينة" المستخدمين!
Lebanon 24
18-04-2022
|
23:00
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يعمل "واتس آب" على ميزة جديدة تتيح لك إخفاء مؤشر حالة مهم من جهات اتصال معينة.
ويحتوي "واتس آب" على عدد من ميزات الحالة التي تساعد جهات الاتصال الخاصة بك على تتبع عدد مرات استخدامك لتطبيق الدردشة ومدى نشاطك. ويعطي مؤشر حالة الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى العلامات التي تظهر على الرسائل، إشارات لأصدقائك وعائلتك التي توضح عدد مرات استخدامك لتطبيق "واتس آب". ولأي سبب من الأسباب، قد ترغب في تقييد بعض هذه المعلومات - مع توفير "واتس آب" حتى الآن مستويات مختلفة من الخيارات حول مقدار المعلومات التي يمكنك مشاركتها مع جهات الاتصال الخاصة بك أم لا.
وحتى الآن، إذا كنت تريد تعديل من يرى معلومات Last Seen الخاصة بك، فيمكنك إما السماح للجميع برؤية ذلك، فقط جهات الاتصال الخاصة بك أو لا أحد.
ولكن، تبين الآن أن "واتس آب" يدعم هذه الميزة، ويسمح لمستخدميه بحظر جهات اتصال معينة من رؤية حالة Last Seen الخاصة بك.
ورصدت هذه الميزة الواردة من قبل المتسللين عبر الإنترنت في موقع WABeta Info، الذي يركز على "واتس آب".
وشوهدت الميزة القادمة في أحدث إصدار تجريبي من "واتس آب". وحتى الآن، الإعداد الجديد متاح فقط لمختبري "واتس آب" على iOS و"أندرويد".
ولكن إذا تم دفع الميزة إلى القناة الثابتة، فستتمكن من الوصول إليها من خلال التوجه إلى قسم الإعدادات في تطبيق "واتس آب" ثم الانتقال إلى الحساب ثم الخصوصية.
وسيتعين عليك بعد ذلك النقر فوق آخر ظهور ثم اختيار جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء، وتحديد جهات الاتصال التي تريد حظرها من رؤية هذه المعلومات.
ومن المتوقع أيضا أن يطرح "واتس آب" ميزة مماثلة لصور الملف الشخصي والتي ستتيح لك حظر جهات اتصال معينة من رؤية هذه الصورة.
المصدر:
روسيا اليوم
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