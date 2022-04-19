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تكنولوجيا وعلوم
من بين أبرز المركبات العائلية... تعرفوا إلى سيارة "Ertiga" الجديدة من "سوزوكي"
Lebanon 24
19-04-2022
|
11:00
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كشفت سوزوكي اليابانية عن تصميم سيارة Ertiga الجديدة التي طوّرت لتكون من بين أبرز المركبات العائلية من حيث المظهر والمواصفات التقنية.
وتتميز المركبة الجديدة عن سيارات Ertiga السابقة بتصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية، وبمصابيح وممتصات صدمات معدلة تمنحها مظهرا أكثر حداثة، وبهيكل بطول 4 أمتار و39 سنتيمترا جهزت قمرته بثلاثة صفوف من المقاعد التي تتسع لـ 7 ركاب.
ولم تركز سوزوكي في سيارتها الجديدة على المظهر فحسب بل جعلتها مميزة من النواحي التقنية إذ جهزتها بواجهة قيادة متطورة فيها لوحة عدادات إلكترونية وشاشة لمسية حديثة بمقاس 7 بوصات يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر نظامي Apple CarPlay و Android Auto.
وحصلت السيارة على نظام مولتيميديا متطور، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، كما جهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية وحساسات للضوء والمطر، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.
وجهزت هذه المركبة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 100 و103 أحصنة، وعلب سرعة اوتوماتيكية بست سرعات، ووسادات امان هوائية لحماية الركاب من جميع الجهات أثناء الحوادث.
المصدر: روسيا اليوم
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