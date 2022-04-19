رائدا الفضاء الروسيان ينجزان مهامهما خارج المحطة الفضائية

اختتم رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أرتيوميف ودينيس ماتفييف، عملية الخروج من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف.وهو أول خروج إلى الفضاء لهما في بعثتهما الفضائية الحالية. وقد أنجز رائدا الفضاء كل المهام الموكلة إليهما، بما فيها إعداد اليد الآلية ERA للعمل خارج المحطة وتوصيل لوحة التحكم الخارجية فيها والتأكد من جاهزيتها.