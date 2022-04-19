تكنولوجيا وعلوم

"تسلا" تستغني عن شاحنها المحمول المجاني مع سياراتها الجديدة

Lebanon 24
19-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-943777-637859699886383079.jpg
Doc-P-943777-637859699886383079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت شركة "تسلا" التوقف عن تضمين حزمة الشاحن المحمول المجاني، مع طلبات سياراتها الكهربائية ‏الجديدة.‏
وأوضح رئيس "تسلا"، الملياردير، إيلون ماسك، أن السبب وراء القرار هو "أن إحصائيات استخدام الشاحن المحمول كانت منخفضة للغاية، لذا بدت مهدرة"، حسب تغريدة له على "تويتر".
وأضاف ماسك أن "تسلا" ستوفر بدلا من ذلك حزمة Gen 2 (المستوى 1) لأصحاب السيارات الجديدة بشكل منفصل بسعر أقل هو 200 دولار، بعد أن كان سعره هو 275 دولار.

وتسمح حزمة الشاحن المحمول للسائقين بشحن سياراتهم الكهربائية من منفذ منزلي قياسي بجهد 110 فولت، كما تتوافر محولات أخرى للشراء بشكل منفصل.
وأثار قرار شركة "تسلا" بالتخلص من الشاحن المحمول المجاني ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الرافضين له، وتأكيدهم أنه من المريح أن يكون معهم الشاحن أثناء السفر، وما بين المؤيدين الذين يعتبرونه غير ضروريا، وأنه يمكن لمالكي سيارات "تسلا" شحن سياراتهم من شاحن حائط مثبت في منزلهم أو في محطة شحن.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-04-19
11:00 | 2022-04-19
08:00 | 2022-04-19
05:00 | 2022-04-19
02:00 | 2022-04-19
23:00 | 2022-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website