تكنولوجيا وعلوم

يصيب بنسبة 92%... تطبيق على الهاتف يكشف إن كنت مصاباً بكورونا

Lebanon 24
20-04-2022 | 02:00
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طور العلماء تطبيقًا للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بـ Covid-19، ويستخدم التطبيق المسمى ResApp التعلم الآلي لتحليل أصوات السعال، وأثناء الاختبار، تبين أن التطبيق يكتشف المرض بشكل صحيح في 92% من الأشخاص المصابين بالعدوى.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت البروفيسور كاثرين بينيت، عضوة في تطبيق ResApp: "إن الحجم الهائل لهذا الوباء العالمي والتطور المحتمل إلى مرض متوطن يعني أننا بحاجة إلى المزيد من أدوات التشخيص القابلة للتطوير التي يمكن أن توازن بين اعتمادنا المفرط الحالي على اختبارات المستضدات السريعة والـ “PCR" .
 
يمكن من خلال الاستبعاد السريع لفيروس كورونا، سيقلل اختبار COVID-19 من ResApp بشكل كبير من عدد اختبارات المستضدات السريعة و PCR المطلوبة، مع الحفاظ على مراقبة المرض اللازمة لإدارة التأثير المستمر لـ Covid-19.
 
يستخدم ResApp التعلم الآلي لاكتشاف التوقيعات الرئيسية في السعال، وسجل المطور 741 مريضًا في الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك 446 مريضًا مصابًا بـ Covid-19.
 
أكمل المشاركون استطلاعات الرأي حول أي أعراض كانوا يعانون منها، وقاموا بالسعال في هاتف ذكي مثبت عليه التطبيق.
 
وكشفت النتائج أن التطبيق كان قادرًا على اكتشاف Covid-19 بشكل صحيح في 92% من الأشخاص المصابين بالعدوى، ويقول المطورون إن التطبيق سيُستخدم مبدئيًا في الإعدادات التي تتطلب اختبار Covid-19 بشكل متكرر، وهذا يشمل السفر والرياضة والترفيه وإعدادات الرعاية الصحية.
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