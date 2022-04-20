تكنولوجيا وعلوم

منافسة لتسلا... تعرفوا إلى هذه السيارة الكهربائية (فيديو)

Lebanon 24
20-04-2022 | 23:00
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أطلقت Geely خلال السنوات الأخيرة عدة نماذج من السيارات الكهربائية المميزة، لكنها قررت هذا العام إطلاق سيارة منافسة من حيث المواصفات ورخيصة الثمن بنفس الوقت.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Geely تستعد لإطلاق سيارة هاتشباك متوسطة الحجم ستجمع ميزات السيارات الشبابية والعائلية بنفس الوقت، وستأتي كنموذج مطور عن سيارات EX3 التي طرحتها سابقا.
 
 
وستحصل المركبة الجديدة على تصميم مميز للواجهة الأمامية، وستزود بمصابيح وكشافات ضباب فريدة التصميم أيضا، أما هيكلها فسيكون بطول 4 أمتار تقريبا، عرضه 176 سم، ارتفاعه 155 سم، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيه 248 سم.
 
وستحمل قمرة هذه السيارة طابع المركبات الكهربائية الحديثة، إذ ستخلو واجهة القيادة فيها من الأزرار التقليدية تقريبا، وستزود الواجهة بشاشتين، واحدة قبالة السائق وأخرى لمسية بمقاس 10.25 بوصة تتوضع في منتصف الواجهة.
 
وستحصل السيارة على أنظمة أمان متطورة لحماية ركابها من الحوادث، كما ستجهز بكاميرات ترصد محيطها بزاوية 360 درجة، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وستجهزها Geely بمحرك كهربائي بعزم 82 حصانا يمكنها من الوصول إلى سرعة 102 كلم/سا، أما سعر هذه المركبة فمن المتوقع أن يكون نحو 10 آلاف دولار.
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