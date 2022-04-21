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تكنولوجيا وعلوم
للتفوق على Clubhouse... هذا ما فعله فايسبوك!
Lebanon 24
21-04-2022
|
05:00
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في محاولة منه للتفوق على منصة Clubhouse ، أعلنت شركة فيس بوك عن العديد من المنتجات الصوتية مثل التجربة القصيرة التي تسمى Soundbites ووصول المدونات الصوتية على نظامها الأساسي الرئيسي، حيث أن "Soundbites " هي مقاطع صوتية قصيرة ومبتكرة لالتقاط الحكايات والنكات ولحظات الإلهام والقصائد وأشياء أخرى.
وقال Fidji Simo ، رئيس تطبيق فيس بوك، في بيان في وقت متأخر: "سنبدأ في اختبار Soundbites خلال الأشهر القليلة المقبلة مع عدد صغير من المبدعين وتحسين المنتج بمدخلاتهم قبل إتاحته للجميع"، ولبدء Soundbites، يقدم فيس بوك "صندوق منشئ الصوت" لدعم منشئي الصوت الناشئين والحصول على تعليقات مبكرة حول تجربة المنتج الجديد.
وحاليًا، أكثر من 170 مليون شخص مرتبطون بمئات الآلاف من صفحات البودكاست على فيس بوك، وأكثر من 35 مليون شخص هم أعضاء في مجموعات المعجبين حول البودكاست، وحتى الآن، كان على المرء مغادرة تطبيق فيس بوك للاستماع إلى هذه المدونات الصوتية.
وأعلنت الشبكة الاجتماعية أنه "في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ستتمكن من الاستماع إلى البودكاست مباشرة على تطبيق فيس بوك - سواء أثناء استخدام التطبيق أو عندما يكون التطبيق في الخلفية"، وسيساعد فيس بوك المستخدمين أيضًا في العثور على ملفات podcast وحلقات جديدة بناءً على اهتماماتهم.
وقال سيمو: "سنبدأ أيضًا في اختبار غرف الصوتيات الحية ونتوقع أن تكون متاحة للجميع على تطبيق فيس بوك بحلول الصيف"، وسيختبر فيس بوك غرف الصوت المباشر في مجموعات، مما يجعلها متاحة لـ 1.8 مليار شخص يستخدمون المجموعات كل شهر وعشرات الملايين من المجتمعات النشطة على فيس بوك.
وبالإضافة إلى إحضار هذا إلى فيس بوك، تخطط الشركة أيضًا لإصدار Live Audio Rooms على Messenger هذا الصيف، وقالت الشركة إنها تبني مجموعة من أدوات إنشاء الصوت الجديدة.
المصدر: اليوم السابع
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