تكنولوجيا وعلوم

تطوير تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيا

Lebanon 24
21-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-944487-637861416310604071.jpg
Doc-P-944487-637861416310604071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام الباحثون في جامعة "كانط" البلطيقية الفدرالية الروسية بتطوير أسلوب التشخيص الافتراضي لأمراض السرطان والذي يسمح بالتشخيص الأكثر دقة للسرطان من دون تدخل جراحي.

وذلك بناء على التحليل الكمبيوتري لخصائص الأنسجة على مستوى البكسل الذي لا يمكن للعين البشرية التعرف عليه.

واقترح العلماء طريقة أصلية للتحليل الذكي للصور الفوتوغرافية الناتجة عن التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية ومؤشرات تباين الخواص والتصوير الرقمي   المستخدم لتشخيص أمراض السرطان المختلفة.

وقال البروفيسور في معهد الطب التابع لجامعة "كانط" الفدرالية، أندريه ليتفين:" يتم بناء على التحليل الكمي للأنسجة على مستوى البكسل استخدام طريقتين جديدتين: وهما طريقة تباين الخواص، أي تحديد التغييرات في خصائص الأنسجة اعتمادا على اتجاه قياسها من جهة والاستفادة من علم الإشعاع، أي استخراج الخصائص الكمية من الصور الرقمية باستخدام خوارزميات الكمبيوتر من جهة أخرى.

ومضى قائلا:" بناء على هذا التحليل الذكي سيتم إنشاء نظام دعم قرار الكمبيوتر للتشخيص المبكر غير الجراحي لأمراض السرطان المختلفة". وأوضح أن المنظومة عبارة عن خدمة سحابية ستتاح لمراكز الطب الحكومية والخاصة ومؤسسات الطب المختلفة المتخصصة في البحوث العلمية. ستعمل المنظومة كذلك على شكل برمجيات مسجلة على قرص الكمبيوتر عندما سيكون من المستحيل استخدام الخدمة السحابية عبر الإنترنت.

ويخطط الباحثون لإكمال العمل على وضع منظومتهم الابتكارية بحلول ربيع عام 2023.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-04-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-04-21
16:00 | 2022-04-21
12:16 | 2022-04-21
12:14 | 2022-04-21
11:00 | 2022-04-21
08:00 | 2022-04-21
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website