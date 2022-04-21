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تكنولوجيا وعلوم
تطوير تكنولوجيا لتشخيص السرطان افتراضيا
Lebanon 24
21-04-2022
|
14:00
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قام الباحثون في جامعة "كانط" البلطيقية الفدرالية الروسية بتطوير أسلوب التشخيص الافتراضي لأمراض السرطان والذي يسمح بالتشخيص الأكثر دقة للسرطان من دون تدخل جراحي.
وذلك بناء على التحليل الكمبيوتري لخصائص الأنسجة على مستوى البكسل الذي لا يمكن للعين البشرية التعرف عليه.
واقترح العلماء طريقة أصلية للتحليل الذكي للصور الفوتوغرافية الناتجة عن التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي باستخدام شبكات الأعصاب الاصطناعية ومؤشرات تباين الخواص والتصوير الرقمي المستخدم لتشخيص أمراض السرطان المختلفة.
وقال البروفيسور في معهد الطب التابع لجامعة "كانط" الفدرالية، أندريه ليتفين:" يتم بناء على التحليل الكمي للأنسجة على مستوى البكسل استخدام طريقتين جديدتين: وهما طريقة تباين الخواص، أي تحديد التغييرات في خصائص الأنسجة اعتمادا على اتجاه قياسها من جهة والاستفادة من علم الإشعاع، أي استخراج الخصائص الكمية من الصور الرقمية باستخدام خوارزميات الكمبيوتر من جهة أخرى.
ومضى قائلا:" بناء على هذا التحليل الذكي سيتم إنشاء نظام دعم قرار الكمبيوتر للتشخيص المبكر غير الجراحي لأمراض السرطان المختلفة". وأوضح أن المنظومة عبارة عن خدمة سحابية ستتاح لمراكز الطب الحكومية والخاصة ومؤسسات الطب المختلفة المتخصصة في البحوث العلمية. ستعمل المنظومة كذلك على شكل برمجيات مسجلة على قرص الكمبيوتر عندما سيكون من المستحيل استخدام الخدمة السحابية عبر الإنترنت.
ويخطط الباحثون لإكمال العمل على وضع منظومتهم الابتكارية بحلول ربيع عام 2023.
المصدر: روسيا اليوم
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