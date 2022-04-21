تكنولوجيا وعلوم

OnePlus تطرح أحد أفضل هواتف 5G بمواصفات وأسعار منافسة

Lebanon 24
21-04-2022 | 23:00
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كشفت OnePlus عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيكون من بين أكثر هواتف 5G من حيث السعر والمواصفات.

وسيحصل هاتف OnePlus Nord N20 5G الجديد على هيكل بأبعاد (159.8/73.1/9) ملم، محمي من جهة الواجهة الامامية بزجاج Gorilla Glass 3.

أما شاشته فستكون بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.
 
 
ويعمل هذا الهاتف بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات بفضل نظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
 
وجهز بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، كما زود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع وبطارية Li-Po تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 280 دولارا.
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