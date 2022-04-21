تكنولوجيا وعلوم

فيديو مذهل للفضاء يظهر كسوف الشمس من المريخ

Lebanon 24
21-04-2022 | 12:14
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، الأربعاء، فيديو مذهل يظهر كيف يبدو كسوف الشمس من على سطح كوكب المريخ.

وقال موقع "سينس أليرت" تعليقا على الفيديو "تخيل أنك تقف على سطح المريخ وترى ذلك بأم عينيك".
 
 
وتم تصوير الفيديو عبر أحد كاميرات مركبة تابعة لناسا، ويظهر القمر على شكل حبة بطاطس "فوبوس" (Phobos) يمر أمام الشمس، وذلك من منطقة "جيزيرو كريتر" Jezero Crater على المريخ.

واستخدمت المركبة كاميرا "Mastcam-Z" عالية الدقة لتصوير فيديو فوبوس، وتقول وكالة ناسا إن الفيديو هو "الأكثر تكبيرا، والأوضح" على الإطلاق لمراقبة كسوف فوبوس الشمسي من سطح المريخ.
 
وحدث الكسوف المذهل في 2 نيسان 2022، واستمر نحو 40 ثانية، وهذا يعني أن الفيديو "قريب جدا مما شاهدته المركبة الفضائية في الوقت الفعلي".

والوقت الذي يستغرقه فوبوس لكسوف الشمس هو وقت أقل بكثير من كسوف الشمس المعتاد الذي يشمل قمر الأرض، حيث أن فوبوس يكون أصغر بحوالي 157 مرة من القمر.
المصدر: الحرة
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