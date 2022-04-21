ظاهرة فلكية غريبة في السعودية تبدأ في هذا التاريخ و"ترى بالعين المجردة"

ستشهد سماء السعودية والوطن العربي وصول شهب القيثاريات 2022 ذروة نشاطها من منتصف ليل الجمعة 22 ابريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 ابريل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة عند مراقبة الافق الشمالي الشرقي من موقع نظام بعيدًا عن اضواء المدن. pic.twitter.com/z6s6mGTxXZ
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 21, 2022
ستشهد سماء السعودية والوطن العربي وصول شهب القيثاريات 2022 ذروة نشاطها من منتصف ليل الجمعة 22 ابريل وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 23 ابريل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة عند مراقبة الافق الشمالي الشرقي من موقع نظام بعيدًا عن اضواء المدن. pic.twitter.com/z6s6mGTxXZ