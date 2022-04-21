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منوعات
مؤسس تيلغرام يحصل على الجنسية الإماراتية
Lebanon 24
21-04-2022
|
16:00
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أفادت مجلة "فوربس" بأن مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تيلغرام"، الروسي بافل دوروف، حصل على الجنسية الإماراتية.
وبهذا يملك رجل الأعمال الشاب دوروف، أربع جنسيات هي الروسية والإماراتية والفرنسية ودولة سانت كيتس ونيفس الكاريبية.
دخل مؤسس تطبيق المراسلة الفورية "تيلغرام"، بافل دوروف، العام الماضي في قائمة أغنى 10 مليارديرات من روسيا لأول مرة.
ووفقا لمجلة "فوربس"، تقدر ثروة دوروف بـ 17.2 مليار دولار، ففي عام 2021 زادت ثروة رجل الأعمال الروسي بمقدار 13.8 مليار دولار.
وبحسب المجلة، احتل دوروف المرتبة 112 في قائمة أغنياء العالم على الرغم من أنه في عام 2020 كان في المرتبة 565 فقط.
الجدير بالذكر أن تطبيق "تيلغرام" كان قد أصدر سندات لبعض أكبر المستثمرين وأكثرهم كفاية في كل أنحاء العالم، بأكثر من مليار دولار لتمويل نموه.
وأسس الأخوان بافل ونيكولاي دوروف "تيلغرام" في عام 2013، وهما أيضاً مبتكرا شبكة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة "فكونتاكتي".
ويؤكد "تيلغرام" أن الأمان أولوية بالنسبة له ويرفض عموماً التعاون مع السلطات.
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