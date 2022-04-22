تكنولوجيا وعلوم

"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:00
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة مذهلة لحفرة فريدة من نوعها على سطح المريخ مع حواف غريبة ومضيئة منحتها مظهر مشابها لبصمة الإنسان، بحسب المصادر العلمية.
تعرف الحفرة الموجودة في المشاهد الجديدة باسم "Airy-0"، وهو منخفض يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر تقريبا ويقع داخل فوهة "Airy" الكبيرة، أي أنها فوهة داخل فوهة بركانية أخرى.
 
 
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، والتي شبهت الحفرة الصغيرة ببصمة الإنسان الواضحة، يبلغ عرض فوهة "Airy" الكبيرة حوالي 27 ميلاً (43.5 كيلومتر).
 
 
والتقطت الصورة خلال التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة على المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لناسا.
 
 
الجدير بالذكر أن علماء الفلك كانوا قد اختاروا الحفرة الكبيرة في عام 1884 لتحديد خط زوال يفصل بين شرق المريخ وغربه وحددوه بدرجة صفر، والذي يفصل بين نصفي الكوكب الشرقي والغربي.
 
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