هواوي تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي قريبًا (فيديو)

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن هواوي ستزيح الستار عن هاتفها الجديد القابل للطي قبل نهاية أبريل الجاريوتبعا لموقع Gizmochina فإن هواوي تنوي الكشف عن الجهاز الجديد في 28 نيسان الجاري، وهذا الجهاز سيكون نسخة مطورة عن هواتف Mate Xs التي ظهرت قبل عامين تقريبا.وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.8 بوصة تقريبا، وعلى شاشة خارجية بمقس 6.5 بوصة.وستحصل كاميرته الأساسية على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير العريض بدقة 13 ميغابيكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 16 ميغابيكسل.