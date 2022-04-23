تكنولوجيا وعلوم

تجربة فريدة من سناب شات.. مول افتراضي في رمضان

Lebanon 24
23-04-2022 | 23:00
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تجربة تسوق غير عادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أتاحها "سناب شات" للمستهلكين في شهر رمضان حيث يمكنها تصفح المنتجات المفضلة عبر مول افتراضي مدعوم بالواقع المعزز.

ويضم المول الافتراضي بعض العلامات التجارية الاستهلاكية الأكثر شهرة في المنطقة، مثل لوريال والفطيم – ايكيا ونمشي وسامسونغ.

ويتم الوصول إلى المول الافتراضي عبر عدسة عالم سناب شات. ويتمكن المتسوقون باستخدام العدسة تصفح المتاجر الافتراضية للعلامات التجارية المشاركة.

كما يمكنهم عرض واستكشاف المنتجات التي يمكنهم شراؤها بعد ذلك من خلال موقع التجارة الإلكترونية لكل علامة تجارية.

ويمكن الوصول إلى عدسة المول الافتراضي من خلال دائرة العدسة عبر شاشة الكاميرا الرئيسية. ويتم أيضًا الوصول إلى عدسات متجر العلامة التجارية جنبًا إلى جنب مع العدسات الأساسية في علامة تبويب مستكشف العدسات في سناب شات.

ويوفر المول الافتراضي للتجار فرصة لاستخدام إمكانات الواقع المعزز من أجل تزويد المستهلكين بتجربة تسوق غامرة.

وتجذب الفترات مثل شهر رمضان الانتباه إلى قوة الواقع المعزز وشعبيته لدى المستهلكين. وحققت الحملات الرمضانية في العام الماضي للتجار الذين يستخدمون الواقع المعزز عبر المنصة متوسط قيمة شراء أعلى بمقدار 4.3 مرات مقارنة بالتنسيقات الأخرى.

سناب شات توفر تجربة بيع بالتجزئة واقعية
قال جيك توماس، رئيس العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في شركة سناب: يبحث مستخدمو سناب شات في المنطقة عن مصدر إلهام لتجربة التسوق في رمضان. كما يريد المتسوقون اليوم تجربة أكثر من مجرد معاملات. بينما يتوقعون راحة وكفاءة التسوق عبر الإنترنت، فإنهم يريدون أيضًا تجربة حقيقية في المتجر.
وأضاف: تلبي تقنية الواقع المعزز هذه الحاجة من خلال الأجهزة المحمولة المتوفرة عالميًا. ويمثل هذا تغييرًا لقواعد اللعبة لكل من بائعي التجزئة والمتسوقين. المول الافتراضي هو المنصة المثالية لذلك، فهو يسد الفجوة بين العالم الرقمي والمادي ويتيح للمستهلكين والعلامات التجارية الفرصة لاستكشاف إمكانات التجارة الرقمية.

ويمكن لمستخدمي المنصة تصفح منتجات التجميل والملابس والمنزل والتصميم والعلامات التجارية الإلكترونية في أي وقت وأينما كانوا.

ويسلط المول الافتراضي الضوء على تطور الواقع المعزز في المنصة. كما يسلط الضوء على كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تكون مفيدة للمستهلكين والعلامات التجارية على حدٍ سواء.
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