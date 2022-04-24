19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
حيوان بحري قديم.. هذا ما وصلت اليه الأبحاث
Lebanon 24
24-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعرض متحف أونتاريو، حيوانا قديما محفوظا بشكل استثنائي عمره 450 مليون عام تم اكتشافه والعثور عليه في جنوب أونتاريو بكندا.
ولفت الموقع "THE STAR"، إلى أن حفرية الحيوانات البحرية المكتشفة حديثا، والتي يبلغ عمرها ما يقرب من نصف مليار سنة، تسبق حتى الديناصورات التي ظهرت لأول مرة منذ حوالي 240 مليون سنة، وتم العثور عليه بالقرب من بريشين في جنوب أونتاريو ويبلغ عمره ما يقرب من نصف مليار سنة. وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف في 24 مارس الماضي، في مجلة علم الحفريات.
ويقول الباحثون، إن الأنواع الجديدة "Tomlinsonus dimitrii" هي جزء من مجموعة منقرضة من المفصليات و"محفوظة جيدا بشكل استثنائي"، حيث إن الأجزاء الصلبة فقط من الكائن الحي هي المتحجرة (العظام والأصداف).
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الباحث وعالم الأحياء التطوري بجامعة تورينتو، جوزيف مويسيوك: "لم نتوقع العثور على أنواع رخويات الجسم في هذا الموقع". وتباع مويسيوك: "عندما نفكر في الأحافير، فإننا عادة ما نفكر في أشياء مثل عظام وأصداف الديناصورات. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الأنسجة الرخوة نادر جدا، ولا يوجد سوى عدد قليل من المواقع حول العالم حيث تم العثور على كائنات من فئة رخويات الجسم".
ويبدو الحيوان الغريب المكتشف ذو قياس 2 بوصة (6 سنتمترات)، بطول إصبع السبابة، تتميز العينة بدرع رأس مزخرف يحتوي على قرنين منحنيين مغطى بأشواك تشبه الريش.
كما نشرت مجلة "livescience" عن هذا الموضوع مقالا، تحت عنوان (ما الذي ليس له عيون، مشى على ركائز متينة ومات في "باليو بومبي"؟ هذا هو غريب الأطوار القديم)، إذ يشبه جسم الحيوان المجزأ جسم المفصليات الأخرى، مثل الحشرات والعناكب، ويحتوي بالإضافة إلى ذلك على مجموعات متعددة من الأطراف المجزأة، بما في ذلك زوج واحد من الأطراف الغريبة جدا.
( thestar ،livescience)
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
13:07 | 2022-04-24
24/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "شورت" أسود.. إطلالة لافتة لمذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد (صورة)
Lebanon 24
بـ "شورت" أسود.. إطلالة لافتة لمذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد (صورة)
04:07 | 2022-04-24
24/04/2022 04:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مبالغ هائلة من الدولار دخلت لبنان.. من الذي حصل عليها؟
Lebanon 24
مبالغ هائلة من الدولار دخلت لبنان.. من الذي حصل عليها؟
03:45 | 2022-04-24
24/04/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
14:11 | 2022-04-24
24/04/2022 02:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثث جديدة لضحايا غرق المركب قبالة طرابلس.. وهذه التفاصيل! (فيديو)
Lebanon 24
العثور على جثث جديدة لضحايا غرق المركب قبالة طرابلس.. وهذه التفاصيل! (فيديو)
04:50 | 2022-04-24
24/04/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2022-04-24
لا إزعاج بعد اليوم.. ميزة جديدة من واتساب عن آخر ظهور!
12:00 | 2022-04-24
جهاز يكشف ما وراء المواد غير الشفافة... اليكم التفاصيل
10:00 | 2022-04-24
مرض السرطان... دراسات جديدة تسلط الضوء
08:00 | 2022-04-24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
05:00 | 2022-04-24
لمستخدمي "ويندوز" إحذروا.. برامج خبيثة تصيب أجهزة الكمبيوتر المحمولة!
02:00 | 2022-04-24
عمره نصف مليار عام.. اكتشاف حيوان بحري أقدم من الديناصورات!
فيديو
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
25/04/2022 00:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
05:00 | 2022-04-24
25/04/2022 00:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-24
25/04/2022 00:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact