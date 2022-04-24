تكنولوجيا وعلوم

لا إزعاج بعد اليوم.. ميزة جديدة من واتساب عن آخر ظهور!

Lebanon 24
24-04-2022 | 16:00
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مواقف محرجة كثيرة قد تتعرض لها في حال كنت متصلاً على واتساب ولا رغبة لك باستقبال رسائل أو الرد عليها.
وتبعاً لذلك قرر التطبيق الأخضر، إنهاء هذا الإحراج وإعفاءك منه عبر اختبار خاصية مبتكرة للغاية بهدف منح مستخدميه مزيداً من الخصوصية في المستقبل، وذلك وفقاً لما نقله الموقع الإلكتروني لتلفزيون "آر تي إل" الألماني.

ووفق المعلومات، يمكنك تنشيط خاصية تمنع بعض الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بهم من رؤية حالة "آخر ظهور" عبر الذهاب إلى الإعدادا، ثم الحساب ثم الخصوصية ثم آخر ظهور ثم جهات الاتصال الخاصة باستثناء "الأشخاص المعنيين".

إصدار تجريبي
يذكر أن الإصدار التجريبي لهذه الخاصية الجديدة أصبح متاحاً لمستخدمي هواتف "أندرويد" منذ بضعة أسابيع، وهو متاح الآن لمستخدمي هواتف "آيفون" أيضاً.

وإذا نجح الاختبار، فمن المتوقع طرح الخاصية الجديدة على مستوى العالم قريباً.
يشار إلى أنه ومن خلال خاصية "آخر ظهور" على تطبيق "واتساب"، تستطيع جهات اتصال محددة، التعرف على آخر مرة كان فيها المستخدم نشطاً على التطبيق.

وحتى الآن، تسمح خدمة تبادل الرسائل والمكالمات، للمستخدمين بمشاركة هذه المعلومة مع مجموعات محددة، وذلك عبر السماح "للجميع" برؤيتها أو يقتصر ذلك على "جهات الاتصال فقط" أو "لا أحد".
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