بعضها مثير للجدل.. 137 "إيموجي" جديدة من فيسبوك (صور)





ومن بين هذه الرموز التعبيرية (الإيموجيز) رمز لرجل الحامل، وآخر لشفاه تعض على جانبها، بالإضافة إلى مصافحات باليد ذات ألوان متنوعة.



وبحسب «the sun»، تتضمن هذه الرموز 30 زوجًا مختلفًا من الجنسين بألوان بشرة مختلفة، 10 منهم ليس لديهم جنس واضح على الإطلاق، بالإضافة إلى رمز تعبيري لشخص محايد بين الجنسين مع تاج فوق رأسه. يضيف تطبيق «فيسبوك» ما يزيد عن 137 رمز تعبيري جديد إلى المنصة الاجتماعية، أسوة بنفس الخطوة التي اتخذهاتطبيق «واتساب».ومن بين هذه الرموز التعبيرية (الإيموجيز) رمز لرجل الحامل، وآخر لشفاه تعض على جانبها، بالإضافة إلى مصافحات باليد ذات ألوان متنوعة.وبحسب «the sun»، تتضمن هذه الرموز 30 زوجًا مختلفًا من الجنسين بألوان بشرة مختلفة، 10 منهم ليس لديهم جنس واضح على الإطلاق، بالإضافة إلى رمز تعبيري لشخص محايد بين الجنسين مع تاج فوق رأسه.

وستظهر «الإيموجيز» جميعها عبر موقع «فيسبوك» وتطبيق «ماسنجر» الخاص به، وهذه الخطوة تجعله متماشيًا مع التطبيقات الأخرى.



ووفقًا لشركة «Emojipedia»، فإن أحدث التصميمات ستتاح لعدد متزايد من المستخدمين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لذلك كن على اطلاع دائم عليها.



بينما يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رؤساء الرموز التعبيرية مؤخرًا أنهم لن يسمحوا بعد الآن بتقديم طلبات جديدة للأعلام.

وأرجعت الشركة تجنب تحديث الأعلام بدعوى أنها «مصدر إزعاج كبير» لاتحاد Unicode (جمعية الترميز الموحد وهي منظمة غير ربحية)، كما أنها تتطور باستمرار، وإضافة الجديد منها سيخلق التميز على حساب الآخرين وفق المنشور.



جديرٌ بالذكر أن بعض هذه الرموز التعبيرية، سبق وأن أثارت الجدل عقب طرحها في ديسمبر الماضي، فنالت كثير من الانتقاد والاستنكار في الأوساط العربية تحديدًا، بسبب الترويج لـ«المثلية» حسبما ذكر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدون أن ذلك «لا يحترم تقاليد الشعوب السوية، التي تحترم فطرة الرجل والأنثى، والدور الذي خلقه لكل جنس منهما، دون تغيير في الفطرة».



وجاءت هذه الانتقادات، حينما وافقت شركة «Unicode»، المسؤولة عن الموافقة على الرموز التعبيرية في الهواتف الذكية، رسميًا، على طرح «إيموجي» جديد، على شكل «رجل حامل»، وسيضم هذا الرمز التعبيري، ألوان بشرة مختلفة، لرجل حامل في طفل.