تكنولوجيا وعلوم

بعضها مثير للجدل.. 137 "إيموجي" جديدة من فيسبوك (صور)

Lebanon 24
25-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-945643-637864655973952199.jpg
Doc-P-945643-637864655973952199.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يضيف تطبيق «فيسبوك» ما يزيد عن 137 رمز تعبيري جديد إلى المنصة الاجتماعية، أسوة بنفس الخطوة التي اتخذهاتطبيق «واتساب».

ومن بين هذه الرموز التعبيرية (الإيموجيز) رمز لرجل الحامل، وآخر لشفاه تعض على جانبها، بالإضافة إلى مصافحات باليد ذات ألوان متنوعة.

وبحسب «the sun»، تتضمن هذه الرموز 30 زوجًا مختلفًا من الجنسين بألوان بشرة مختلفة، 10 منهم ليس لديهم جنس واضح على الإطلاق، بالإضافة إلى رمز تعبيري لشخص محايد بين الجنسين مع تاج فوق رأسه.
 
وستظهر «الإيموجيز» جميعها عبر موقع «فيسبوك» وتطبيق «ماسنجر» الخاص به، وهذه الخطوة تجعله متماشيًا مع التطبيقات الأخرى.

ووفقًا لشركة «Emojipedia»، فإن أحدث التصميمات ستتاح لعدد متزايد من المستخدمين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لذلك كن على اطلاع دائم عليها.

بينما يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه رؤساء الرموز التعبيرية مؤخرًا أنهم لن يسمحوا بعد الآن بتقديم طلبات جديدة للأعلام.
 
وأرجعت الشركة تجنب تحديث الأعلام بدعوى أنها «مصدر إزعاج كبير» لاتحاد Unicode (جمعية الترميز الموحد وهي منظمة غير ربحية)، كما أنها تتطور باستمرار، وإضافة الجديد منها سيخلق التميز على حساب الآخرين وفق المنشور.

جديرٌ بالذكر أن بعض هذه الرموز التعبيرية، سبق وأن أثارت الجدل عقب طرحها في ديسمبر الماضي، فنالت كثير من الانتقاد والاستنكار في الأوساط العربية تحديدًا، بسبب الترويج لـ«المثلية» حسبما ذكر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدون أن ذلك «لا يحترم تقاليد الشعوب السوية، التي تحترم فطرة الرجل والأنثى، والدور الذي خلقه لكل جنس منهما، دون تغيير في الفطرة».

وجاءت هذه الانتقادات، حينما وافقت شركة «Unicode»، المسؤولة عن الموافقة على الرموز التعبيرية في الهواتف الذكية، رسميًا، على طرح «إيموجي» جديد، على شكل «رجل حامل»، وسيضم هذا الرمز التعبيري، ألوان بشرة مختلفة، لرجل حامل في طفل.


أوضحت حينها شركة «Emojipedia»، سبب طرح هذا الرمز التعبيري، والذي يكمن في أن الحمل والولادة «ليس مسؤولية المرأة فقط»، قائلة في بيان لها «جنس المرء لا يفرض القدرة على رعاية الأطفال في المنزل أو أي مكان آخر».
 
المصدر: المصري اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-04-25
02:00 | 2022-04-25
23:00 | 2022-04-24
16:00 | 2022-04-24
14:00 | 2022-04-24
12:00 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website