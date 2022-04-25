تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف كرة حجرية عملاقة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-04-2022 | 13:00
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عثر علماء الآثار في كوستاريكا خلال عمليات الحفر في حوض نهر ديكيس بجزيرة إيسلا ديل كانو، على كرة حجرية عملاقة.

وتشير صحيفة Heritage Daily، إلى أن علماء الآثار عثروا منذ ثلاثينيات القرن الماضي على أكثر من 300 كرة حجرية مماثلة، ينسبونها إلى حضارة ديكيس (700-1530 عام ميلادي) القديمة في كوستاريكا. ولكن العلماء لم يتمكنوا إلى الآن من تحديد الغرض من عمل هذه الكرات الحجرية العملاقة، التي كانت منتشرة في الأماكن المهمة في الساحات العامة أو على جانبي الطريق المؤدية إلى مساكن النخبة الحاكمة.

ويذكر أن حضارة ديكيس Diquis نشأت على نهر Grande de Terraba في كوستاريكا. وقد طور ممثلوها أنظمة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة لإدارة المجتمع. وقد بلغت هذه الحضارة ذروتها أعوام 800-1500 ميلادي وتحولت بلداتها إلى مدن كبيرة ذات مناطق مرصوفة بالحصى وكان حرفيوها يصنعون أواني جميلة ومتقنة من الفخار والعظام والذهب. ويعتقد أنهم صنعوا هذه الكرات الحجرية العملاقة أيضا.

(نوفوستي) 
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