تكنولوجيا وعلوم

أول كسوف شمسي لعام 2022 يزور الأرض هذا الأسبوع

Lebanon 24
25-04-2022 | 16:00
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يتابع عشاق الفلك هذا الأسبوع وصول أول كسوف للشمس لعام 2022، والذي يصادف تاريخ 30 نيسان.
ومن المنتظر أن يكون كسوفا جزئيا مرئيا فوق أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي في 30 نيسان.
وفي ذروته، سيحجب القمر يوم السبت ما يقارب 65% من الشمس، وفقا لوكالة ناسا. وسيختلف مدى رؤية الكسوف - ومقدار الشمس المغطاة - تبعا للمكان الذي تشاهده منه.
ويستمر الكسوف الجزئي لفترة أطول من الكسوف الكلي للشمس، ولن يظهر الكسوف التالي حتى 20 نيسان 2023، والذي سيكون عبارة عن كسوف هجين يعرض خصائص كل من كسوف الشمس الكلي و "حلقة نار" أو ما يعرف بكسوف حلقي للشمس.
ووفقا لموقع timeanddate.com، سيكون الكسوف الجزئي لهذا الأسبوع مرئيا بداية من الساعة 7:45 مساء بتوقيت غرينيتش.
وسيصل إلى ذروته بعد ساعتين قبل أن ينتهي في الساعة 11:37 مساء بتوقيت غرينيتش.
ويتزامن الخسوف مع القمر الجديد الثاني لشهر أبريل، والذي يسمى "القمر الأسود".
المصدر: روسيا اليوم
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