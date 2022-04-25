تكنولوجيا وعلوم

غوغل تتحضر لمنافسة آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة

Lebanon 24
25-04-2022 | 23:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالساعة الذكية الجديدة التي تتحضر غوغل لإطلاقها لمنافسة ساعات آبل وسامسونغ.
وبالنظر للصور المسربة لهذه الساعة نلاحظ أنها جسم هيكلها الأساسي حصل إطار معدني مثبت عليه زر بيضوي الشكل وزر تحكم دوار وفتحة صغيرة هي فتحة للمايكروفون على الأغلب ما يدل على أن الساعة ستكون قادرة على استقبل وإجراء المكالمات الهاتفية.
كما بينت الصور أن شاشة هذه الساعة ستكون مستديرة ومنحنية الحواف، أما الجهة الداخلية المقابلة للشاشة فمجهزة بغطاء زجاجي أسفله مكان خاص لوصل الساعة بشاحن لاسلكي.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الساعة ستعمل عند إطلاقها بنظام WearOS 3.1 الذي يمكنها من الاقتران لاسلكيا مع مختلف أنواع الأجهزة الذكية، وستحصل على تطبيقات خاصة لقياس معدلات نبض القلب، وتطبيقات لتتبع معدلات النشاط البدني للمستخدم.
ومن المنتظر أن تحمل هذه الساعة اسم Google Pixel Watch، وأن تكشف عنها غوغل بشكل رسمي خلال مؤتمر Google I / O المقرر عقده ما بين 11 و12 أيار المقبل.
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