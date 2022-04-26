تكنولوجيا وعلوم

أول طاقم فضاء مدني يعود بأمان إلى الأرض.. هذه هي تفاصيل الرحلة

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-945975-637865515933448479.jpg
Doc-P-945975-637865515933448479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد سبعة عشر يومًا من مغادرتهم الأرض، عاد أول طاقم فضاء خاص بالكامل بأمان إلى تيرا فيرما، وفقا لتقرير engadged.  
 
وسقطت كبسولة SpaceX Crew Dragon تحمل أربعة رواد فضاء من طراز AX-1 فى المحيط الأطلسى قبالة سواحل جاكسونفيل فلوريدا اليوم. 
 
 
وخرجت الكبسولة من محطة الفضاء الدولية الأحد لتبدأ رحلة العودة مدتها 16 ساعة، ووافقت شركة Axiom Space و NASA و SpaceX على خطة عودة معدلة بناءً على توقعات الطقس فى موقع الهبوط. 
 
واستغرقت المهمة فى النهاية ما يقرب من ضعف المدة المخطط لها فى البداية، على الرغم من التأخير سارت رحلة العودة بسلاسة.
 
وأجرى الطاقم - قائد ورائد الفضاء السابق فى ناسا مايكل لوبيز أليجريا ورجال الأعمال لارى كونور وإيتان ستيب ومارك باثى - بعض التجارب خلال فترة وجودهم في محطة الفضاء الدولية . 

 
ولقد أحضروا أكثر من 200 رطل من الإمدادات والمواد العلمية ، بما في ذلك بعض العينات لوكالة ناسا.
 
ومن المتوقع أن تطلق شركة أكسيوم سبيس ، التي قامت بتشغيل مهمة AX-1 ، المزيد من الرحلات الجوية الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية في السنوات القادمة.
 
 
 كما ستقوم ببناء أول وحدة تجارية في محطة الفضاء الدولية بالإضافة إلى وحدة متصلة تحتوى على استوديو أفلام وساحة رياضية . 
 
 
ومن المتوقع أن تنفصل محطة أكسيوم عن محطة الفضاء الدولية فى عام 2028، وستعمل بعد ذلك بشكل مستقل. 
 
 
وتخطط ناسا لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها في كانون الثاني 2031 وتوجيهها إلى مسار الالتقاط فوق المحيط الهادئ .

المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-04-26
08:00 | 2022-04-26
02:00 | 2022-04-26
23:00 | 2022-04-25
16:00 | 2022-04-25
15:00 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website