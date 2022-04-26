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تكنولوجيا وعلوم
"تاكسيات" ذاتية القيادة تحصل على ترخيص في هذا البلد
Lebanon 24
26-04-2022
|
08:00
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قالت شركة التكنولوجيا ذاتية القيادة Pony.ai، إنها حصلت على رخصة سيارة أجرة في الصين، والتي ستسمح لبعض مركباتها ذاتية القيادة بالبدء في تحصيل الرسوم، وقالت الشركة إنها كانت أول شركة قيادة ذاتية في البلاد تقوم بذلك.
وقالت الشركة الناشئة إنها حصلت على رخصة تشغيل 100مركبة ذاتية القيادة في حي نانشا بمدينة قوانغتشو، كما فازت Pony.ai العام الماضي بالموافقة على إطلاق خدمات سيارات الأجرة بدون سائق مدفوعة الأجر في بكين وبدأت منذ ذلك الحين في تقديم خدمات ركوب السيارات.
وقال متحدث باسم Pony.ai إنه في بكين، يتم تقديم الرحلات في منطقة صناعية أصغر بكثير على أساس تجريبي، ووفقًا لبيان الشركة، ستبدأ في نانشا في فرض رسوم على كامل مساحة 800 كيلومتر مربع من المنطقة بسيارات ذاتية القيادة، ويمكن للمسافرين الترحيب والدفع مقابل المشاوير باستخدام تطبيق Pony.ai الخاص.
وقالت إن Pony.ai ستنشر في البداية تلك السيارات مع سائقين آمنين لكنها تتوقع إزالتها "في إطار زمني قصير إلى متوسط"، ويأتي هذا الإعلان في وقت تقوم فيه مجموعة من الشركات الناشئة بضخ مليارات الدولارات في التكنولوجيا المستقلة، بهدف أخذ زمام المبادرة في وقت مبكر في مستقبل التنقل.
نشطت Pony.ai في الولايات المتحدة والصين، حيث اختبرت تقنيتها بدون سائق على الطرق العامة في فريمونت وميلبيتاس بكاليفورنيا، بالإضافة إلى مدينتي قوانغتشو وبكين الصينيتين.
وفي الصين، تتنافس مجموعة من الشركات الناشئة المحلية، وفي الأشهر الأخيرة، حصلت شركة Momenta وشركة SAIC لصناعة السيارات على موافقة رسمية لإجراء تجربة لخدمة robotaxi في منطقة Jiading بشنغهاي.
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