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تكنولوجيا وعلوم
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
Lebanon 24
26-04-2022
|
11:00
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نشرت شركة نيسان فيديوهات ترويجية كشفت فيها عن تقنياتها الجديدة التي ستوفر الأمان للسيارات على الطرقات وتجنبها الحوادث الخطرة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نظام ProPilot الجديد الذي تطوره نيسان يختلف بشكل كبير عن الأنظمة السابقة التي طرحتها في بعض سياراتها الحديثة، فهو قادر على التفاعل مع الحالات الطارئة بشكل أدق وعلى سرعات عالية، كما سيمكن مستخدمي السيارات من الاعتماد على أنظمة القيادة الذاتية بشكل كبير.
ويعتمد النظام الجديد على جهاز ليدار جديد من الجيل الثاني من Luminar مثبت عل سطح السيارة، يمكنه أن يرصد الأجسام على الطرقات من مسافة 300 م، كما يرتبط هذا الجهاز بمستشعرات وكاميرات موزعة على مقدمة ومؤخرة السيارة وجانبيها، ويتم تحليل البيانات التي تحصل عليها هذه الأجهزة بسرعة كبيرة عبر كمبيوترات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ويمكن للنظام الجديد التعرف على السيارات التي قد تظهر فجأة أمامه ليغير مسار السيارة المركب عليها بأمان في حال كانت حالة الطريق تسمح بذلك، كما يمكنه التعرف على المشاة الذين قد يظهرون فجأة أمام السيارة ليقوم بتفعيل الفرامل تلقائيا، ويمكنه أيضا قياس عرض الطرقات والمداخل أثناء التفاف السيارة لتسهيل حركتها بدقة، فضلا عن أنه قادر على رصد السيارات المحيطة لجعل المركبة الموجود فيها تقوم بمناورات دقيقة لتتفادها بأمان أثناء السير.
المصدر: روسيا اليوم
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