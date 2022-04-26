تكنولوجيا وعلوم

بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت Sharp عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيعيدها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

ويأتي هاتف Aquos Sense 6s بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، سمكه 7.99 ملم، ووزنه 156 غ فقط.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2432/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومعالج Snapdragon 695 5G، وذواكر وصول عشوائي 4  و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64  و128غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

أما الكاميرا الأساسية فيه فحصلت على 3 عدسات، واحدة أساسية بدقة 48 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل، وعدسة ثالثة مخصصة للتصوير العريض.

وجهزته Sharp بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4570 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فسيكون نحو 315 دولارا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-04-26
11:00 | 2022-04-26
08:00 | 2022-04-26
05:00 | 2022-04-26
02:00 | 2022-04-26
23:00 | 2022-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website