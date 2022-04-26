سيارة رياضية معروفة تتحول إلى "كهربائية" العام المقبل (فيديو)





وفي غضون ذلك، تخطط شركة صناعة السيارات الأميركية لمواصلة بيع سيارات كورفيت التي تعمل بالبنزين، وفقا لموقع "ذا فيرج".



ومن المحتمل أن تثير سيارة كورفيت الكهربائية الجدل، على غرار إطلاق "فورد" لسيارة "موستانغ" كهربائية.



ولطالما ارتبط اسم كورفيت "بالقوة المذهلة والعادم الصاخب"، وقد يزعج إصدار كورفيت "الصامت تماما" بعض العشاق القدامى، لكن يبدو أن جنرال موتورز واثقة من أنها لا تزال قادرة على كسب عملاء جدد، وفقا للموقع.



وستكون كورفيت أحدث سيارة كهربائية بين مجموعة سيارات شيفروليه، وقد أعلنت جنرال موتورز العام الماضي، أنها ستطلق إصدارات كهربائية من سيارات "إكوينوكس" و"بليزر" و"سلفرادو". قال مارك روس، رئيس "جنرال موتورز"، لـ "CNBC"، الاثنين، إن الشركة ستطلق نسخة هجينة (كهرباء + بنزين) من السيارة الرياضية الأميركية الشهيرة "شيفروليه كورفيت" العام المقبل، تليها نسخة كهربائية بالكامل.وفي غضون ذلك، تخطط شركة صناعة السيارات الأميركية لمواصلة بيع سيارات كورفيت التي تعمل بالبنزين، وفقا لموقع "ذا فيرج".ومن المحتمل أن تثير سيارة كورفيت الكهربائية الجدل، على غرار إطلاق "فورد" لسيارة "موستانغ" كهربائية.ولطالما ارتبط اسم كورفيت "بالقوة المذهلة والعادم الصاخب"، وقد يزعج إصدار كورفيت "الصامت تماما" بعض العشاق القدامى، لكن يبدو أن جنرال موتورز واثقة من أنها لا تزال قادرة على كسب عملاء جدد، وفقا للموقع.وستكون كورفيت أحدث سيارة كهربائية بين مجموعة سيارات شيفروليه، وقد أعلنت جنرال موتورز العام الماضي، أنها ستطلق إصدارات كهربائية من سيارات "إكوينوكس" و"بليزر" و"سلفرادو".

ويذكر أن الشركة أعلنت سابقا عن خطة بقيمة 35 مليار دولار لجعل جميع الطرازات كهربائية بحلول عام 2040، وهي تنتج سيارة بولت الكهربائية، وأعلنت عن طرازات كهربائية مثل "هامر" و"سييرا" وليريك" و"سيليستك".

BREAKING: An electrified #Corvette will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more. pic.twitter.com/6lDUWpOIZ2 — Chevrolet (@chevrolet) April 25, 2022

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة على تويتر ما بدا أنه "كورفيت هجينة"، وأظهر العجلات الأمامية تدور، وهو ما يعني أنها ستكون رباعية الدفع، فيما اشتهرت كورفيت في السابق بأنها تعمل بالدفع الخلفي فقط، وفقا لـ"سي أن أن بيزنس".