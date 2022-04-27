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تكنولوجيا وعلوم
كيف علّق مؤسس تويتر على شراء إيلون ماسك المنصة؟
Lebanon 24
27-04-2022
|
08:00
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بعد أن نجح رئيس تسلا "إيلون ماسك" في محاولته للسيطرة على تويتر، نشر الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس موقع التدوينات الصغيرة تويتر "جاك دورسي" سلسلة من التغريدات، مما يشير إلى أنه يدعم هذه الخطوة.
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وقال "دورسي" في تغريداته: "من حيث المبدأ، لا أعتقد أنه يجب على أي شخص امتلاك تويتر أو تشغيله، فهو يريد أن يكون منفعة عامة على مستوى البروتوكول، وليس شركة، ومع ذلك، فإن حل مشكلة كونها شركة، فإن Elon هو الحل الوحيد الذي أثق به، أثق في مهمته في تمديد نور الوعي ".
وأكد موقع تويتر أمس الاثنين بيع الشركة لشركة ماسك مقابل 44 مليار دولار، وبموجب شروط الصفقة، سيحصل المساهمون على 54.20 دولارًا أمريكيًا نقدًا لكل سهم من أسهم تويتر التي يمتلكونها، مما يطابق عرض Musk الأصلي ويمثل علاوة بنسبة 38 في المائة على سعر السهم في اليوم السابق لكشف ماسك عن حصته في الشركة، كما ذكرت CNN,
ووصف دورسي شراء Musk لـ تويتر بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح للموقع :"هدف Elon المتمثل في إنشاء نظام أساسي موثوق به إلى أقصى حد وشامل على نطاق واسع هو الهدف الصحيح، وهذا أيضًا هدف @ paraga ، ولماذا اخترته، شكرًا لكليكما على إخراج الشركة من موقف مستحيل، هذا هو المسار الصحيح انا اؤمن بذلك من كل قلبي ".
بالنسبة لأولئك غير المدركين، أعلن دورسي، المؤسس المشارك المنشق لتويتر، في 29 نوفمبر 2021 ، استقالته فجأة، وكان Parag Agarwal ، يشغل منصب CTO في تويتر، قد تم تعيينه بديلاً له.
المصدر: اليوم السابع
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