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تكنولوجيا وعلوم
للطرق الوعرة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" رباعية الدفع الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
27-04-2022
|
11:00
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نشرت فولكس فاغن بعض الفيديوهات التي كشفت فيها عن سيارة البيك آب الجديدة Amarok التي صممت لتكون من بين أفضل مركبات الدفع الرباعي.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارة الجديدة بنسختها المجهزة بصفين من المقاعد باتت أكبر من سيارات Amarok السابقة، وازداد طول قمرتها الداخلية بمقدار 175 ملم، كما حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و35 سنتيمترا.
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وحصلت المركبة الجديدة على عجلات عريضة بمقاس 21 إنشا، وعلى سقف بانورامي كبير، كما صممت لتكون قادرة على نقل حمولة كلية تصل إلى 3.5 طن.
وزودت السيارة الجديدة بمصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، وبمقاعد يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا الجانبية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التدفئة عن بعد، إضافة إلى 30 نظاما ذكيا مساعدا للتحكم بالسرعة ووضعيات القيادة.
وستعتمد هذه السيارة على محركات من صنع فورد، منها محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 و3.0 ليتر، ومحركات V6 تعمل بالديزل بسعة 3.0 ليتر تولد عزما يعادل 250 حصانا، كما ستجهز بمنظومتي دفع خلفي ورباعي، ومن المنتظر أن تطرح نهاية العام الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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