هذا ما قاله إيلون ماسك عن تطبيق ترامب TRUTH SOCIAL؟

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، إن موقع TRUTH SOCIAL موجود بسبب حظر تويتر لحرية التعبير، معتبرا أن إنشاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منصة TRUTH SOCIAL جاء بسبب حظر تويتر لحرية التعبير.وفى وقت سابق قال ماسك، إنه يريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية".وأضاف إيلون ماسك: سأعمل على زيادة الثقة في تويتر، موضحا أن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسأعمل على توفيرها.وأكد تويتر أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، لافتا إلى أن الموقع أصبح شركة خاصة يملكها إيلون ماسك.