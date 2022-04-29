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تكنولوجيا وعلوم
موعده غداً... بهذه الطريقة يمكن مشاهدة كسوف الشمس عبر الإنترنت
Lebanon 24
29-04-2022
|
08:00
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في 30 نيسان، يشهد العالم كسوفاً جزئياً للشمس يمكن متابعته في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وأميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي، بينما لن يتمكن هواة الفلك في الولايات المتحدة من رؤية الحدث بأنفسهم. لكن الآن يمكن للجميع مشاهدة البث المباشر للحدث الفلكي عبر الإنترنت.
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سيكون الكسوف الشمسي الجزئي مرئياً لأول مرة في الساعة 2:45 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش). سيحدث الكسوف في حده الأقصى بعد ساعتين، الساعة 4:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش). بعد ذلك، سينتهي الكسوف في الساعة 6:37 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش) ، وفقًا لموقع "تايم آند ديت.كوم".
ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وفي هذه الحالة، يحجب الشمس جزئيًا عند محاولة مشاهدتها من الأرض. يعطي الكسوف للشمس شكل الهلال، لتبدو وكأنها كعكة قضم جزء منها.
يختلف جزء الشمس الذي يحجبه القمر اعتمادًا على موقع المشاهد، حيث يحجب القمر 64 ٪ كحد أقصى من قرص الشمس كما يُرى من جنوب الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، وفقًا لوكالة ناسا.
إذا كنت من عشاق الفلك ولا تستطيع متابعة الحدث بنفسك، سيكون هناك بث مباشر واحد على الأقل للحدث متاح للمشاهدة عبر الإنترنت. ستبدأ قناة Gyaan ki gareebi Live جيان كي جاريبي على اليوتيوب بث الكسوف الجزئي للشمس الساعة 1:45 بعد الظهر. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1745 بتوقيت غرينتش).
وقناة جيان كي جاريبي هي قناة للبث المباشر على YouTube ومقرها الهند وتهتم ببث مشاهد مباشرة لتغيرات القمر وإطلاق الصواريخ وغيرها من الأحداث الفلكية. ومن المتوقع أن يستمر البث الحي للكسوف الشمسي طوال فترة الحدث من البداية إلى النهاية، بحسب ما نشر موقع "سبيس.كوم".
ويحذر العلماء بشكل مراقبي السماء الموجودين داخل منطقة الرؤية من النظر إلى الشمس بشكل مباشر دون وجود نظارات تحمي الأعين، وذلك من أجل مراقبة الشمس بأمان. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات غير معتمدة أو استخدامها بشكل غير صحيح إلى حرق شبكية العين أو إصابتها بتلف لا يمكن إصلاحه.
سيكون كسوف 30 نيسان هو الأول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث الثاني في 25 تشرين الأول ، ثم لن نشهد كسوفًا كليًا آخر للشمس حتى عام 2023. ومع ذلك، يتبع الخسوف الكلي للقمر كسوفًا جزئيًا للشمس هذا الشهر بعد أسبوعين فقط ، في 16 آيار.
يتزامن كسوف هذا الأسبوع أيضًا مع القمر الجديد الثاني لشهر نيسان، المعروف أيضًا باسم القمر الأسود. عادة، يظهر القمر الجديد مرة واحدة فقط في الشهر، عندما يكون الجانب المواجه للأرض مغطى بالكامل بالظل.
المصدر: Dw
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